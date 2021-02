Orolia va fournir des solutions compatibles avec le PRS de Galileo pour la défense européenne

Première intégration PNT du signal crypté PRS de Galileo

PARIS, 17 février 2021 /PRNewswire/ -- Orolia, par l'intermédiaire de son entité basée en France Orolia Systèmes & Solutions (O2S), a été sélectionnée pour le projet GEODE afin de développer des capacités normalisées et souveraines européennes de récepteurs de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) compatibles avec le PRS de Galileo pour les applications militaires.

Le programme GEODE (Galileo for EU Defence) vise à promouvoir la compétitivité et l'innovation du secteur des PNT de défense dans l'Union européenne.

Le consortium GEODE soutiendra le prototypage, les essais et la qualification des technologies et ressources PNT militaires telles que les modules de sécurité PRS, les récepteurs PRS, les antennes à diagramme de rayonnement contrôlé (CRPA) compatibles avec GPS/Galileo PRS et la mise au point d'une installation européenne d'essai et de qualification des PNT.

Dans le cadre de ce consortium, Orolia apporte son expérience reconnue dans le développement d'applications basées sur Galileo et l'intégration de signaux personnalisés pour les infrastructures commerciales et de défense critiques dans le programme GEARS. Elle se concentrera désormais sur l'utilisation militaire du signal PRS en dirigeant les applications critiques de datation et de synchronisation du programme GEODE.

Cette nouvelle infrastructure de soutien et de qualification PRS permettra de s'assurer que les ressources de sécurité nécessaires sont en place pour les essais opérationnels, et des profils d'essai PNT seront définis pour les plateformes navales, terrestres et d'aéronefs pilotés à distance.

Les applications ciblées pour ces nouvelles technologies et capacités comprennent les drones tactiques, les satellites militaires et les technologies spatiales, les véhicules terrestres sans pilote, les systèmes de missiles de haute précision, les plateformes navales de nouvelle génération, les solutions de guerre électronique aéroportée, les réseaux résilients, la connaissance de la cybersituation et les dernières technologies furtives actives.

Ce projet recevra environ 44 millions d'euros du Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID) dans le cadre de la convention de subvention No EDIDP-PNTSCC-2019-039-GEODE.

« Nous sommes fiers de soutenir le développement de futures technologies militaires résilientes qui amélioreront la sécurité et la sûreté dans l'Union européenne, a déclaré Jean-Yves Courtois, PDG d'Orolia. En tant que chef de file mondial en matière de PNT résilient, Orolia est positionnée de manière unique pour offrir les technologies les plus avancées pour la datation, la synchronisation et les tests et simulations GNSS, y compris les signaux GPS et Galileo cryptés. »

À propos d'Orolia

Orolia est le leader mondial des solutions PNT (positionnement, navigation et synchronisation) résilientes qui améliorent la fiabilité, les performances et la sécurité des opérations critiques, à distance ou à haut risque, même dans des environnements dépourvus de GNSS. Présente dans plus de 100 pays, Orolia fournit des solutions GPS/GNSS et PNT pratiquement infaillibles pour des applications militaires et commerciales dans le monde entier. www.orolia.com

Orolia Systèmes et Solutions (O2S)

En 2019, Orolia a lancé Orolia Systèmes et Solutions (O2S), une entité basée en France dont la mission consiste à fournir des solutions résilientes et avancées de positionnement, de navigation et de synchronisation (PNT) et des services d'ingénierie sur mesure aux organismes de défense français et européens. www.orolia2s.com

Avertissement

Ce communiqué de presse ne reflète que le point de vue de l'auteur. La Commission et les États membres de l'UE impliqués dans le projet Geode ne sont pas responsables de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

