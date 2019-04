Ortho Clinical Diagnostics présente le nouveau dosage VITROS® troponine I hautement sensible pour le diagnostic des crises cardiaques

« Nous sommes fiers de lancer le VITROS High Sensitivity Troponin I qui assure aux hôpitaux un diagnostic plus fiable et plus précis dans les soins cardiaques, » a déclaré Heidi Casaletto, responsable de la stratégie de portefeuille des produits et du marketing chez Ortho. « Ses performances analytiques améliorées sont en conformité avec la définition de la haute sensibilité donnée par la Fédération internationale de chimie clinique et de médecine de laboratoire (IFCC), et ceci permet une utilisation avec des protocoles rapides pour diagnostic en vue de règles rule-in/rule-out, les hôpitaux étant ainsi en mesure de porter plus vite un diagnostic et de traiter les patients. »

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, il y a chaque année 9,4 millions de décès causés par les troubles ischémiques cardiaques1. Rien qu'aux États-Unis, 750 000 patients sont atteints chaque année d'une attaque cardiaque2. Une crise cardiaque constitue une urgence médicale, de priorité extrême, exigeant la plus rapide des interventions afin de préserver le meilleur pronostic médical possible pour le patient.

Le dosage VITROS troponine I hautement sensible peut s'effectuer sur le tout dernier analyseur d'Ortho, le système intégré VITROS® XT 7600, de même que sur les systèmes VITROS® ECi/ECiQ et VITROS® 3600 pour immunodiagnostic et le VITROS® 5600 intégré.

Le dosage VITROS troponine I hautement sensible est disponible commercialement dans tous les pays acceptant le marquage CE, dont le Chili et l'Australie.

À propos d'Ortho Clinical Diagnostics

Ortho Clinical Diagnostics est un leader mondial du diagnostic in vitro, au service des laboratoires cliniques et des services spécialisés en immunohématologie. Présents dans les hôpitaux, les réseaux d'hôpitaux, les banques de sang et les laboratoires de plus de 125 pays et territoires, les excellents produits et services d'Ortho permettent aux professionnels de la santé de prendre des décisions thérapeutiques éclairées. Dans le cas des services spécialisés en immunohématologie, les produits de groupage sanguin d'Ortho garantissent à tous les patients de recevoir un sang sûr, du bon type, ainsi que la bonne unité. Ortho fournit des technologies de dépistage sophistiquées, ainsi que des outils d'automatisation, de gestion des informations et d'interprétation aux laboratoires cliniques du monde entier, afin de les aider à améliorer les soins prodigués aux patients mais aussi à accroître leur efficacité et leur rentabilité. L'objectif d'Ortho est de sauver des vies et d'en améliorer la qualité grâce à ses diagnostics, et nous le faisons en réinventant ce qui est possible. C'est ce qui caractérise Ortho depuis plus de 75 ans et ce qui continue de faire avancer l'entreprise aujourd'hui. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.orthoclinicaldiagnostics.com.

