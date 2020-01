Orthopride: há 10 anos democratizando sorrisos

RIO DE JANEIRO, 7 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Ter um sorriso bonito custa caro? Se a pergunta fosse feita há dez anos, considerando os tratamentos dentários disponíveis na época e seus valores, a resposta seria 'sim, com certeza'. Mas de lá para cá, essa história começou a mudar, com a criação da Orthopride, rede de franquias que oferece serviço de ortodontia e estética dentária por preço mais acessível e com formas facilitadas de pagamento.

A empresa foi fundada em 2009, no Rio de Janeiro, e hoje já está presente em 11 outros estados, com cerca de 120 franquias em operação. De acordo com Alexandre Soares, presidente da Orthopride, além de investir na padronização de processos, tecnologia de ponta e treinamento de equipe para oferecer um serviço diferenciado para o público final, desde o início, a empresa propõe um modelo de negócio que permite alta rentabilidade para os investidores. "Cinquenta por cento das nossas unidades pertencem a pessoas que já são franqueadas e nesses dez anos, nenhuma unidade fechou", afirma.

A Orthopride vem ganhando visibilidade também em nível nacional pelo seu incentivo ao esporte. Ela, que já é patrocinadora oficial do bicampeão mundial de surf Gabriel Medina, é parceira do piloto Rafael Suzuki, na categoria automobilística StockCar, e dos times de futebol Flamengo, Corinthians, Santos e Botafogo.

