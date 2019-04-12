Ortoma簽署排他性協定

斯德哥爾摩, 2019年4月12日 /美通社-PR Newswire/ -- 根據與一家在中國擁有所有權權益的歐洲公司達成的諒解備忘錄(MoU)，Ortoma簽署了一份排他性協定。依據這份諒解備忘錄，到2019年6月30日，Ortoma保證不會與其他總部設在亞洲的公司進行討論/談判。簽署這份排他性協定讓對手方有機會繼續評估Ortoma的技術，並就達成帶有有限排他性的商業條款進行談判。

今年年初，Ortoma和上述有合作意向的歐洲公司評估了為將Ortoma Treatment Solution（Ortoma治療解決方案）帶到市場上進行合作的機會，範圍不限於亞洲，還包括全球其他地區。最初的評估取得了積極的成果，兩家公司現在開始就技術和商業討論，啟動深入評估。

Ortoma首席執行官林納斯-比斯特龍(Linus Byström)評論說：「最初的討論不僅讓潛在的合作夥伴有機會來評估OTS，還能讓我們瞭解他們的未來願景。他們對骨科市場的洞察分析以及關於持續發展的願景，給我們留下了非常深刻的印象。這家有合作意向的歐洲公司特別關注創新，以及獨一無二的定制化植入器械解決方案。讓這些植入器械和OTS實現準確定位，將會進一步在市場上加強他們和我們的地位。我們的未來願景能夠實現良好的對應。他們一直都在尋求創新，而這些創新要居於前沿領域，並能讓OTS在髖關節手術上面居於獨一無二的有利地位，隨後還能發展進入其他領域。」

根據諒解備忘錄，Ortoma可以不受限制地繼續與總部位於亞洲以外的企業進行合作討論。

消息來源 Ortoma