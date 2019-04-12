Ortoma签署排他性协议

斯德哥尔摩, 2019年4月12日 /美通社-PR Newswire/ -- 根据与一家在中国拥有所有权权益的欧洲公司达成的谅解备忘录(MoU)，Ortoma签署了一份排他性协议。依据这份谅解备忘录，到2019年6月30日，Ortoma保证不会与其他总部设在亚洲的公司进行讨论/谈判。签署这份排他性协议让对手方有机会继续评估Ortoma的技术，并就达成带有有限排他性的商业条款进行谈判。

今年年初，Ortoma和上述有合作意向的欧洲公司评估了为将Ortoma Treatment Solution（Ortoma治疗解决方案）带到市场上进行合作的机会，范围不限于亚洲，还包括全球其他地区。最初的评估取得了积极的成果，两家公司现在开始就技术和商业讨论，启动深入评估。

Ortoma首席执行官林纳斯-比斯特龙(Linus Byström)评论说：“最初的讨论不仅让潜在的合作伙伴有机会来评估OTS，还能让我们了解他们的未来愿景。他们对骨科市场的洞察分析以及关于持续发展的愿景，给我们留下了非常深刻的印象。这家有合作意向的欧洲公司特别关注创新，以及独一无二的定制化植入器械解决方案。让这些植入器械和OTS实现准确定位，将会进一步在市场上加强他们和我们的地位。我们的未来愿景能够实现良好的对应。他们一直都在寻求创新，而这些创新要居于前沿领域，并能让OTS在髋关节手术上面居于独一无二的有利地位，随后还能发展进入其他领域。”

根据谅解备忘录，Ortoma可以不受限制地继续与总部位于亚洲以外的企业进行合作讨论。

消息来源 Ortoma