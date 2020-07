Os clientes da Olymp Trade agora têm um novo sistema de fidelidade

A Olymp Trade realizou um grande torneio no mês de dezembro do ano passado. Os traders concluíram tarefas e receberam novos indicadores e estratégias como prêmios. A competição acabou, mas a demanda por essas ferramentas ainda ficou muito alta.

Como resultado, a equipe da Olymp Trade decidiu criar um sistema completo de status. Isso ajudará traders com qualquer experiência a passar pelo processo de estudar as análises na plataforma de maneira tranquila e consistente.

A principal vantagem da atualização são as condições flexíveis. Um trader pode melhorar de status realizando um determinado faturamento ou investindo uma quantia fixa em sua conta.

Mais sobre os status

Cada status oferece um determinado pacote de serviços. Por exemplo, depois de fazer o primeiro depósito, um trader recebe o status Starter, o que garante condições básicas de negociação: um rendimento de até 82% e treinamento gratuito na plataforma.

Para obter o status Advanced, deve-se fazer um depósito de pelo menos US $ 500 ou ganhar 25.300 pontos de experiência (XP) através do faturamento em operações. Esse status fornece um rendimento elevado de até 84%, acesso a 7 estratégias personalizadas e consultas com analista.

Para chegar ao status Expert, o mais elevado, um cliente precisa ganhar 120.000 XP ou investir pelo menos US $ 2000. Com o status Expert, os traders recebem operações sem risco, sinais de negociação exclusivos e treinamento pessoal. O rendimento das negociações aumenta para 92%.

O novo sistema de níveis está posicionado como um guia eficaz no mundo de negociação profissional para os clientes da Olymp Trade. A empresa planeja gamificar o acúmulo de pontos e a ativação dos serviços. Isso tornará o processo de estudar análises e dominar estratégias em algo realmente incentivador.

