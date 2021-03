Os condicionadores de ar saudáveis da Haier ocupam o primeiro lugar em três categorias de prestígio da Euromonitor International

Além disso, os condicionadores de ar Haier também apresentaram sua nova tecnologia para gestão de ar saudável, abrindo uma nova categoria de condicionadores de ar saudáveis e estabelecendo uma referência no setor.

A Haier apresentou seus novos condicionadores de ar por meio de uma vasta série de cenários de ar saudável e de sono saudável, na AWE 2021 Xangai. Ela ilustrou como sua tecnologia de gestão de ar saudável está capacitando uma nova geração de condicionadores de ar com funções de ponta, como lavagem de ar, modo de sono saudável e comunicação de campo próximo (NFC).

Os condicionadores de ar com o recurso de lavagem de ar podem eliminar sete poluentes comuns no ar (PM2.5, formaldeído, bactérias, fiapos, odores, ácaro e pólen), ao mesmo tempo em que liberam 10 mil íons negativos e moléculas de água que ajudam a umidificar o cômodo. Podem lavar o ar uma vez por hora sem consumir nenhum recurso.

Enquanto isso, o Leishen Air Conditioner oferece três características excepcionais. O vento inteligente diminui rapidamente a temperatura sem soprar diretamente nas pessoas, enquanto o modo de aquecimento do chão aquece de baixo para cima. A tecnologia inteligente capacitada por IA permite que os usuários personalizem a configuração para se adequar naturalmente a diferentes modos com base nos padrões e estágios do sono, a fim de garantir descanso de qualidade e fortalecer o sistema imunológico.

Graças a uma cabine de esterilização, o ar-condicionado sopra apenas ar puro, ao mesmo tempo em que se mantém limpo. Enquanto isso, o controle inteligente por voz permite que os usuários configurem temporizadores ou lembretes utilizando a voz e também obtenham a previsão do tempo e outros serviços, criando uma experiência agradável e inteligente. Por último, a temperatura de 360 graus garante a mesma temperatura em todo o cômodo, com uma diferença insignificante de no máximo 0,5°C.

Ar-condicionado da Haier integrado com tomada de decisão orientada por IA garante a melhor experiência possível em termos de ar, vida e eletrodoméstico. Ele não apenas regula a qualidade do ar e gerencia o conforto para toda a casa, mas os usuários também podem interagir com seus condicionadores de ar, configurando lembretes e dando comandos que conseguem uma ampla variedade de tarefas realizadas como parte do ecossistema de casa inteligente da Haier. Como um equipamento inteligente, esses condicionadores de ar estão muito equipados com seus próprios cinco sentidos, percebendo e gerenciando a qualidade do ar de ambientes internos, condições climáticas externas, funcionamento do ar condicionado, cenários de usuários e tarefas de equipamentos domésticos.

Para atender às expectativas do consumidor moderno por experiências inteligentes, saudáveis e eficientes, a Haier continua inovando seus condicionadores de ar, bem como sua oferta de casas inteligentes, de modo a garantir tranquilidade para a casa inteira.

Para mais informações, acesse http://www.haier.net/en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1471925/Haier_s_Healthy_Air_Conditioners_Rank_Number_One_Three_Prestigious_Euromonitor.jpg

FONTE Haier Smart Home

Related Links

http://www.haier.net/en/



SOURCE Haier Smart Home