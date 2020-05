Os cuidados para as ofertas de "LIMPA NOME", chama atenção CEO do Grupo Recupera Brasil

Em épocas de se preocupar com a saúde em primeiro lugar, as pessoas fragilizadas, e desprovidas de conhecimento, sobre as questões que relacionadas aos processos de "NADA CONSTA", que envolvem os não apontamentos das dívidas nas pesquisas, acabam acreditando em ofertas anunciadas e pessoas que não possuem relação com esse tipo de trabalho.

Profissionalismo e Compreensão são virtudes necessárias neste momento, e nessa consoante o Grupo Recupera Brasil, pioneiro no mercado, com a formalização das Ações Coletivas com os objetivos descritos acima, reforça à importância de estabelecer seu contrato com uma empresa que possua referências e todos os quesitos relacionados às questões judiciais das ações coletivas, conforme alguns exemplos abaixo relacionados:

- Referências comerciais

- Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes

- Confirmação da relação do representante com o escritório responsável pelas Ações Coletivas

- Ficha Associativa

- Honorários pagos em conta estabelecida em Contrato (preferencialmente PJ)

- Associação responsável com Ata e Alvará de funcionamento

Como estratégia de vendas, os captadores se intitulam desde presidente de associações, detentores de processos e outros absurdos que ouvimos diariamente em contato com os clientes. "Aumentamos o volume de atendimento em 300%, comparados ao 1º bimestre de 2020, e cerca de 40% dos clientes entram em contato conosco, muitas vezes depois de já terem pago valores, à pessoas desonestas, e estarem descrentes de suas possibilidades de retomar a vida financeira, e o trabalho é retomar a confiança, com a entrega de benefícios através das Ações Coletivas", relata Leandro Castro Pelegrini, Presidente da ABRADECO – Associação Brasileira de Defesa do Consumidor.

Há um debate diário, enfatizando a necessidade de esclarecer sobre as questões legais dessas Ações Coletivas e os trâmites obrigatórios.

A preocupação principal do Grupo Recupera Brasil é defender e apoiar os Direitos do Consumidor, para que com tranquilidade, os mesmos sendo Pessoas Físicas ou Jurídicas, possam negociar com seus credores, preservar a vida familiar que muitas vezes está em desequilíbrio devido os problemas financeiros, e conseguir enxergar um novo horizonte de oportunidades financeiras, comerciais e de relacionamentos empresariais, pois acima de tudo nós apoiamos o giro da economia e defendemos nosso país.

