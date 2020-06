Os destinos mais desejados na Europa e Brasil - por Monica Matarazzo

FLORIANÓPOLIS, Brasil, 7 de junho de 2020 A Europa é famosa pelos seus países cheios de história, cultura e belezas naturais. Quem vai à Paris, se apaixona pela Cidade Luz, já quem passeia por Veneza se encanta com suas gôndolas. Já no Brasil, há inúmeras culturas pelas regiões do país, eventos como Carnaval ou Natal Luz, locais exóticos e muita cultura para turismo personificam o Brasil e seu turismo.

Mônica Matarazzo, designer, modelo e influenciadora, de 45 anos, busca, em suas viagens, roteirizar e expor curiosidades das cidades e, seus pontos turísticos, com suas exuberâncias e curiosidades, seja em suas viagens de férias e, até mesmo, de negócios.

Atualmente, morando na Itália, ela visitou alguns locais na Europa, como: Trentino Alto Adige, a Sardenha, ambos na Itália e, ainda, no coração da Suíça, a 1.000 metros acima do nível do mar, um hotel com uma piscina espetacular que oferece a melhor vista do planeta. A estrutura em questão é o Hotel Villa Honegg, um hotel superior de 5 estrelas.

A maior atração deste hotel é, sem dúvida, a piscina externa com jacuzzi, que pode ser usada durante todo o ano, pois a temperatura da água permanece estável em 34 graus. O hotel também possui um centro de bem-estar para relaxar. Nada mal para este hotel de luxo que tem 23 quartos e o custo por noite varia de 600 a 1.200 euros. Apenas alguns passos são suficientes para descer uma escada e tomar um bom banho termal com vista para o Lago Lucerna e as montanhas circundantes. A vista de lá é única, especialmente quando um mar de nuvens se forma no vale abaixo do hotel.

Saindo da Suíça e indo para a Itália, sabemos que, é um dos países mais turísticos do mundo. De norte a sul, em cada cidade e região há muito para ser explorado. Mônica visitou um local chamado Trentino Alto Adige, uma região que é considerada não só, como terra de passagem e ponto de encontro entre o mundo latino e o nórdico, mas, também, como guardião de um notável patrimônio cultural. A encantadora variedade paisagística acolhe o visitante entre os cumes elevados, vales, lagos, castelos medievais e aldeias antigas.

Quando visitou a Sardenha, descobriu um verdadeiro paraíso do Mediterrâneo. A ilha, localizada a oeste da Itália, esbanja beleza em suas paisagens e encanta um número impressionante de turistas. Degustação de vinhos, excursões culturais e contato com a natureza são apenas algumas das atividades que a Sardenha oferece. Com certeza esse destino é um dos mais apaixonantes de toda a Europa. A ilha da Sardenha é um lugar para todas as idades e preferências. Assim como outros destinos de praia da Europa, a melhor época para visitar a Sardenha é do fim de junho ao início de setembro.

Mônica vem ao Brasil, este ano, e passará suas férias em Gramado, uma cidade linda, principalmente, durante a época do Natal Luz. Localizada na Serra Gaúcha, cerca de 104 km de Porto Alegre, é toda edificada em estilo alemão, com sua gastronomia de dar água na boca e que possui uma das melhores redes de hotéis do Brasil, o Sky, onde ficará hospedada.

O Hotel Sky foi construído com uma arquitetura moderna e no estilo Germânico Enxaimel (alemão), e hoje é o cartão-postal da Serra Gaúcha. Localiza-se em um bairro nobre (a apenas 800 metros do centro), o hotel tem duas ótimas opções: além da famosa e premiada Casa de Sopas (Sopas da Serra), o hotel inaugurou recentemente uma Casa de Fondue (Chatêau Allemand) onde oferece a Famosa Noite Suíça com Sequência de Fondue (prato típico da região) em uma noite agradável, música ao vivo em um ambiente elegantemente decorado e à luz de velas.

O Natal Luz de Gramado 2020/2021 está previsto para iniciar no dia 22 de Outubro de 2020 e encerrar no dia 30/01/2021. O ideal, claro, é ir antes do Natal. Logo no início, há mais chances de conseguir melhores preços. Já em dezembro, o preço total da viagem costuma ser maior, pois todos estão no clima natalino.

Após todos esses dias de incertezas decorrentes da Pandemia da Covid-19, que gerou dúvidas em relação a vários eventos na Serra Gaúcha, especialmente, sobre a data do Natal Luz deste ano de 2020, a Autarquia responsável pela realização do Natal Luz de Gramado informou que o evento este ano terá a duração de 101 dias. Há atrações gratuitas e pagas, como: Parada de Natal na Avenida Borges de Medeiros, Vila de Natal: evento gratuito na Praça das Etnias, Shows na Rua Coberta, Show de Acendimento das Luzes, A Lenda do Bosque de Natal, entre outros.

Fora isso, a cidade fica toda decorada, e ainda mais bonita. Tem Papai Noel em vários locais para tirar fotos e as crianças ganham pirulitos e, os adultos também!

