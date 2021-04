Os dois produtos estrela da HAVAL estrearam no Salão do Automóvel de Xangai de 2021, mostrando a força da GWM em pesquisa tecnológica

O moderno SUV HAVAL JOLION já foi lançado na África do Sul, Iraque, Arábia Saudita e Austrália, onde ganhou popularidade. Ele não só suporta tecnologias de ponta, como carregamento sem fio para celular, estacionamento automático, manopla de mudança de marcha eletrônica e condução automática L2 +, mas também oferece alto desempenho e baixo consumo de energia. O SUV está equipado com um motor 1,5T (4g15k) e tecnologia de turboalimentação, com potência máxima de 110kW, torque máximo de 22N*m e 1,5 tonelada de potência HEV, permitindo que melhore a economia de combustível e seja mais limpo e mais ecológico. Os modos de condução padrão/esportivo/econômico/snowfield estão disponíveis para atender às necessidades de condução de diferentes condições de estradas.

A terceira geração do HAVAL H6 será lançada mundialmente no futuro próximo e representa um trabalho inovador que integra a estética oriental e a ciência e tecnologia do futuro. Esse modelo vem equipado com condução automática L2 +, incluindo controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistentes inteligentes de cruzeiro e estacionamento automático. É o único modelo de sua classe com reconhecimento completo de freios de emergência automáticos e o mais moderno sistema de estabilidade eletrônica de geração 9.3, protegendo a estabilidade da carroceria e oferecendo garantia de segurança total para motoristas e passageiros. Além disso, é a primeira marca não luxuosa do mundo equipada com função de monitoramento de ré, oferecendo aos usuários uma experiência de condução agradável e confortável.

Esses dois modelos são desenvolvidos na plataforma L.E.M.O.N. e vêm em uma gama completa de projetos de verificação de veículos a peças, garantindo que seus desempenhos sejam condizentes com o nível de liderança internacional.

Essa plataforma apresenta alto desempenho, alta segurança, alta flexibilidade e peso leve. Ela foi criada pela GWM de acordo com o princípio de "investimento considerável em P&D". Com esse princípio, a GWM formou um layout de pesquisa e desenvolvimento com a China como centro, englobando "sete países e dez regiões" na Europa, Ásia e América do Norte. Esse layout apresenta elementos globais e competitividade central em ciência e tecnologia.

A GWM estabeleceu um caminho ascendente para a informatização, inteligência e interconexão de tudo. Além dessa plataforma modular altamente inteligente, ela desenvolveu uma plataforma profissional off-road TANK e COFIS Intelligence para inteligência total de veículos. Graças a seus grandes esforços, construiu uma "barreira tecnológica", acelerando as estratégias de globalização da GWM e permitindo que seus usuários em todo o mundo apreciem a surpresa da inovação científica e tecnológica e vivam uma vida mais conveniente e agradável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1494881/image1.jpg

FONTE HAVAL

SOURCE HAVAL