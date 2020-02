Os Emirados Árabes Unidos divulgam um fundo de US$ 500 milhões para o "consórcio para a África": investimento e desenvolvimento para a nova África "turbinada", impulsionada pelos jovens

A ministra dos Emirados Árabes Unidos para Cooperação Internacional e diretora geral da Expo Dubai 2020, Sua Excelência Reem Al Hashimy, disse aos integrantes que o consórcio será um formador de capital humano de longo prazo no continente com duas prioridades imediatas: a digitalização e a juventude.

Disse também que o consórcio alinhará o compromisso dos governos dos EAU e do setor privado com a África, combinando ambição de progresso e recursos para apoiá-la em uma entidade focada para auxiliar o desenvolvimento e o investimento, contribuindo para a nova visão otimista de futuro para a África e com os africanos.

Sua Excelência Reem Al Hashimy explicou: "Mais do que simplesmente doador ou credor de empréstimos, os Emirados Árabes Unidos entendem que o valor real está na construção de longo prazo do capital humano. E temos o compromisso de ajudar a fornecer o aparato com o qual as startups poderão crescer, os empresários poderão liderar e os jovens poderão esperar com otimismo um futuro que esteja firmemente sob seu controle".

O foco na digitalização e na juventude garantirá que "a nossa população jovem e talentosa não se sinta sobrecarregada pelas futuras oportunidades, mas que as aproveite", acrescentou Sua Excelência.

"Ouvimos atentamente o que você nos disse, como um continente representado pela União Africana e como nações que compõem seus estados membros. E ouvimos o seu chamado para os Emirados Árabes Unidos: para inspirar-se nas lições aprendidas com o nosso próprio desenvolvimento e direcionar o investimento dos Emirados Árabes Unidos para a economia digital da África", continuou Sua Excelência.

Os Emirados Árabes Unidos têm sido um parceiro ativo no continente ao longo de seus 49 anos de história, investindo bilhões durante esse período. Em 2016, era o segundo maior país investidor da África, com apoio a inúmeros projetos, incluindo estradas, pontes e portos, escolas, clínicas e hospitais.

O consórcio para a África garantirá o apoio mais consolidado, adaptável e impactante no futuro, afirmou Sua Excelência, que foi a primeira ministra dos Emirados Árabes Unidos a se dirigir à UA com um discurso ao Conselho Executivo em sua sede.

Sua Excelência também anunciou a primeira participação da União Africana em uma exposição mundial, mostrando a rica história do continente e muitas realizações em seu próprio pavilhão. Pela primeira vez nos 169 anos de história da exposição mundial, todas as nações participantes (um recorde de 192) serão representadas com um pavilhão próprio na maior vitrine do mundo de brilhantismo e realizações humanas.

São esperados cerca de 25 milhões de visitantes na primeira exposição mundial do Oriente Médio, da África e da região da Ásia do Sul (MEASA). Localizado no Distrito de Oportunidades da Expo 2020, o pavilhão da União Africana explorará os discursos dos grandes líderes da África, ilustrando o quanto a instituição alcançou desde a sua criação como a Organização da Unidade Africana em 1963.

Milhões de visitantes entrarão em um espaço colorido e sem fronteiras, onde descobrirão o vasto potencial e otimismo da África em relação ao futuro, refletidos nas aspirações da Agenda 2063, que trata da agricultura, do transporte, da ciência e tecnologia e da saúde.

Durante seis meses, de 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021, os Emirados Árabes Unidos sediarão o maior encontro de mentes do mundo, recebendo pensadores críticos criativos em uma plataforma poderosa que moldará nosso futuro e revelará uma série de oportunidades a serem exploradas nos países africanos e por eles.

Infográfico - https://mma.prnewswire.com/media/1088299/Expo_2020_Dubai_Consortium_for_Africa.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1088300/HE_Reem_al_Hashimy_AU_Summit.jpgÂ

FONTE Expo 2020 Dubai

Related Links

https://www.expo2020dubai.com



SOURCE Expo 2020 Dubai