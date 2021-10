Os esforços sauditas para reformular o turismo ganham velocidade e suporte

Pela primeira vez na história do FII, o turismo foi levado à vanguarda da agenda global com a cúpula especial, Reformulando o turismo - estabelecendo as bases para o sucesso futuro , unindo mais de 150 líderes do turismo mundial dos setores público e privado. Durante a cúpula, o Ministério do Turismo lançou cinco princípios para a reformulação do turismo, com o apoio dos governos e do setor privado e endossado pelos participantes da cúpula.

Após a cúpula especial, Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo do Reino da Arábia Saudita, e Sua Excelência Maria Reyes Maroto, Ministra da Indústria, Comércio e Turismo do Reino da Espanha, concordaram em trabalhar em conjunto para construir um setor turístico mais resiliente, sustentável e inclusivo que ofereça prosperidade de longo prazo.

A notícia chega depois que a Arábia Saudita anunciou seu Centro Global de Turismo Sustentável, uma coalizão global que ajudará o setor não apenas a atingir as metas líquidas zero, mas também a garantir que o turismo se torne um importante impulsionador de crescimento para comunidades em todo o mundo, trabalhando com parceiros internacionais para oferecer ferramentas de apoio ao setor em países em desenvolvimento.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo, Reino da Arábia Saudita, disse: "Este setor é muito importante. Ele conecta as nações, e a Arábia Saudita está desempenhando um papel muito importante hoje, desenvolvendo uma série de iniciativas, incluindo o Centro Global de Turismo Sustentável, para desenvolver resiliência e garantir que o turismo ofereça crescimento e oportunidades que todos desejamos e precisamos."

Sua Alteza Princesa Haifa, Vice-Ministra de Turismo da Arábia Saudita, disse: "Precisamos melhorar a colaboração, sentar-nos à mesa juntos, ouvir e entender quais são os problemas, concordar sobre quais são os problemas e definir um caminho a ser seguida. Durante a crise financeira em 2008, afirmamos que os bancos são muito grandes para falirem. Hoje, estou dizendo que o turismo mundial é muito grande para falir."

Julia Simpson, presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, acrescentou: "As viagens e o turismo são uma força motriz por trás da economia mundial. No auge da pandemia da COVID-19, o Reino reuniu os setores público e privado sob sua Presidência no G20. Hoje, eles estão trazendo os líderes do setor de viagens e turismo para revitalizar o setor."

FONTE Ministry of Tourism of Saudi Arabia

