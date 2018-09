Os hotéis do Emaar Hospitality Group recebem as melhores classificações de Dubai nas categorias de 5, 4 e 3 estrelas

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 24 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Emaar Hospitality Group, uma subsidiária de hospitalidade e lazer da desenvolvedora global Emaar Properties e da Parceria Oficial de Hotel e Hospitalidade da Expo 2020, em Dubai, garantiu a classificação do TripAdvisor entre os hotéis de Dubai nas três categorias: 5, 4 e 3 estrelas.

Um dos destinos mais visitados do mundo, Dubai tem um dos mercados globais de hospitalidade mais competitivos. A Emaar Hospitality Group tem se concentrado no fortalecimento de seus diferenciais de líder do mercado doméstico e no fornecimento de padrões superiores de atendimento ao cliente por meio de seus excepcionais hotéis, localizados nas melhores regiões da cidade.

Na Marina de Dubai, uma propriedade de 5 estrelas se classificou em primeiro lugar entre os 582 hotéis de Dubai, avaliados pelo maior site de viagens do mundo, com base nos comentários dos clientes. O Manzil Downtown lidera a categoria de 4 estrelas, e o Rove Healthcare City é o líder da categoria de 3 estrelas. Os outros quatro hotéis Rove em Dubai ocupam as posições 2 a 5 na classificação do TripAdvisor para hotéis 3 estrelas, o que também marca a primeira vez que uma empresa de hospitalidade obteve o cobiçado primeiro lugar nas três categorias.

Olivier Harnisch, CEO do Emaar Hospitality Group, disse: "As principais classificações obtidas pelos nossos hotéis reforçam a capacidade de os nossos associados criarem experiências agradáveis e autênticas para os hóspedes. Agradeço a todos pela paixão contínua por serem anfitriões incríveis. Os resultados impressionantes alcançados por todos os nossos hotéis são a indicação clara de que os hóspedes adoram se hospedar conosco e apreciam as comodidades e os serviços que oferecemos".

"Nosso objetivo é fornecer serviços personalizados e acolhedores, com toque humanizado, que acreditamos ser o mais poderoso impulsionador da fidelidade dos hóspedes. Agradecemos aos nossos clientes por seus comentários positivos e feedback construtivo e entendemos isso uma motivação para aprimorar ainda mais os nossos serviços".

O Emaar Hospitality Group opera 14 hotéis e três apartamentos mobiliados e com serviços incluídos, em Dubai e no Egito, e tem no portfólio aproximadamente 40 propriedades em diversos mercados internacionais. O grupo opera hotéis sob três marcas: a luxuosa marca premium Address Hotels + Resorts, o upscale Vida Hotels and Resorts e o contemporâneo midscale Rove Hotels.

O TripAdvisor permite que os viajantes aproveitem o potencial completo de cada viagem. Com aproximadamente 661 milhões de comentários e opiniões, abrange a maior seleção do mundo de listas de viagens. http://www.emaarhospitality.com.

