Os ícones canadenses se reúnem: Canopy Growth e Drake lançam nova empresa de bem-estar de cannabis

TORONTO e LOS ANGELES, 7 de novembro de 2019 /CNW/ - A Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" ou a "empresa") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) e Aubrey Drake Graham ("Drake") têm a satisfação de anunciar que assinaram acordos para lançar a More Life Growth CompanyTM, uma produtora totalmente autorizada de cannabis, sediada na cidade natal de Drake, Toronto, no Canadá.

"Quando começamos as conversas com Drake, ficamos extremamente inspirados e alinhados com a visão dele de trazer os melhores produtos de cannabis para o mundo", disse Mark Zekulin, diretor executivo da Canopy Growth Corporation. "A perspectiva de Drake como líder cultural e empreendedor, combinada com a amplitude do conhecimento sobre cannabis da Canopy Growth permitirá que a nossa nova empresa proporcione experiências incomparáveis para os mercados globais".

A carreira eclética de Drake inclui experiência em inúmeros setores, dentre eles, o da música, televisão, cinema, moda, esportes, desenvolvimento de marcas, curadoria de conteúdo e estratégia de mídia social e digital. Tendo lançado inúmeras marcas de sucesso na última década, ele está em posição singular para trazer seu olhar inovador para a indústria de cannabis recreativa.

"A oportunidade de entrar nessa parceria com uma empresa de alto nível como a Canopy Growth em nível global é muito interessante", compartilhou Drake, fundador da More Life Growth Company. "A ideia de poder construir algo especial em um setor que está sempre crescendo tem sido inspiradora. Mais vida e mais bênção".

Orgulhosamente sediada em Toronto, a cidade natal de Drake, a More LifeTM está voltada para o bem-estar, a descoberta e o crescimento pessoal em geral, esperando facilitar conexões e experiências compartilhadas no mundo todo.

"Resumindo, não poderíamos estar mais entusiasmados com a parceria com Drake para trazer a visão dele para a More Life Growth Company e para os mercados globais de cannabis", concluiu Mark Zekulin. "Prevemos um relacionamento de trabalho longo, bem-sucedido e mutuamente benéfico".

Drake e a empresa compartilharão mais detalhes sobre a equipe e a visão da More LifeTM nas próximas semanas.

Detalhes da transação

Em conexão com o lançamento da marca More Life, uma subsidiária integral anterior (a "More Life Growth Company") da Canopy Growth, emitiu ações para determinadas entidades controladas por Drake ("Drake"). Após a emissão das ações, Drake detém 60% de participação na More Life Growth Company, e a Canopy Growth mantém participação de 40%.

A More Life Growth Company é a proprietária beneficiária de uma entidade licenciada pela Health Canada para o cultivo, processamento e venda de maconha em suas instalações de produção em Scarborough, Ontário (a "More Life Facility"). A Canopy Growth continuará executando todas as operações e manutenções rotineiras da More Life Facility e manterá todos os direitos de distribuir o produto cultivado nessas instalações.

Em consideração à emissão das ações da More Life Growth Company, Drake concedeu a essa empresa o direito exclusivo de explorar determinadas propriedades intelectuais e marcas associadas ao crescimento, à fabricação, produção, divulgação e venda de cannabis e produtos a ela relacionados, acessórios, mercadorias e equipamentos no Canadá e internacionalmente. A manutenção dos direitos fora do Canadá após 18 meses dependerá de a More Life Growth Company atender a determinados critérios de desempenho. A More Life Growth Company sublicenciou esses direitos no Canadá à Canopy Growth, em troca de pagamentos a serem feitos pela empresa pela venda dos produtos da More LifeTM, fornecendo à Canopy Growth os direitos exclusivos de distribuição dos produtos da More LifeTM no Canadá. Além disso, a Canopy Growth tem opção de estender os termos e condições do sublicenciamento para todas as jurisdições internacionais.

Drake e a Canopy Growth celebraram um acordo de acionistas, acordos de direitos do investidor e vários outros acordos suplementares para regular as operações da More Life Growth Company. Em conexão com esses acordos, a Canopy Growth tem o direito de nomear dois diretores para o conselho da More Life Growth Company, bem como o direito de preferência para manter sua participação acionária na More Life Growth Company.

Assessores

A Cassels Brock & Blackwell LLP foi a assessora jurídica da Canopy Growth, e a Reed Smith LLP foi a assessora de Drake durante essa transação.

Um brinde à futura (More Life) Growth.

Sobre a Canopy Growth Corporation

A Canopy Growth (TSX: WEED,NYSE: CGC) é uma empresa líder mundial em cannabis, cânhamo e dispositivos de cannabis diversificados, oferecendo diferentes marcas e variedades de cannabis curada, nas formas de cápsulas secas, oleosas e moles, bem como dispositivos médicos, por meio da subsidiária da empresa, a Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde a inovação de produtos e processos até a chegada ao mercado, a Canopy Growth é movida por sua paixão pela liderança e pelo compromisso de desenvolver uma empresa de cannabis de alto nível, um produto, local e país de cada vez. A empresa opera em mais de doze países nos cinco continentes.

A divisão médica da empresa, a Spectrum Therapeutics, orgulha-se de capacitar os profissionais da saúde, conduzindo pesquisas clínicas robustas e aprofundando a compreensão do público sobre a cannabis, e dedicou milhões de dólares em pesquisas de ponta, comercializáveis e desenvolvimento de propriedade intelectual. A Spectrum Therapeutics comercializa inúmeros produtos de espectro completo, usando seu sistema Spectrum de classificação por codificação em cores, bem como o canabinóide dronabinol apenas, sob a marca Bionorica Ethics.

A empresa tem lojas de varejo em todo o Canadá, sob as premiadas marcas Tweed e Tokyo Smoke. Tweed é uma marca de cannabis reconhecida mundialmente, que acumulou um número grande e fiel de seguidores, concentrando-se em produtos de qualidade e relacionamentos significativos com os clientes.

Desde sua histórica entrada na Bolsa de Valores de Toronto e na Bolsa de Nova York até a contínua expansão internacional, o orgulho de aumentar o valor para os acionistas pela liderança está enraizado em tudo o que a Canopy Growth faz. A empresa estabeleceu parcerias com os principais nomes do setor, incluindo os ícones da cannabis, Snoop Dogg e Seth Rogen, as lendas da produção de cannabis, DNA Genetics e Green House Seeds, e a líder do álcool da Fortune 500, Constellation Brands, para citar apenas alguns. A Canopy Growth tem onze pontos de produção de cannabis licenciados, com mais de 976.000 m2 de capacidade de produção, incluindo mais de 93.000 m2 de área de produção certificada por boas práticas de fabricação. Para obter mais informações, visite www.canopygrowth.com.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", na acepção da Lei de reforma de litígios de valores mobiliários dos Estados Unidos, de 1995, e "informações prospectivas", na acepção da legislação canadense de valores mobiliários em vigor. Frequentemente, mas nem sempre, as declarações e informações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "planeja", "espera" ou "não espera", "espera-se que", "estima", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou ainda variações desses termos, ou afirmam que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "iriam", "talvez possam" ou "serão executados", "acontecerão" ou "serão alcançados". Declarações ou informações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados reais, o desempenho ou as realizações da Canopy Growth ou de suas subsidiárias sejam significativamente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenhos ou realizações expressas ou implícitas pelas declarações ou informações contidas neste comunicado de imprensa. Exemplos dessas declarações incluem, entre outros, declarações relativas à capacidade da empresa e da More Life Growth Company de levar produtos de cannabis para os mercados globais e os produtos que a More Life Growth Company oferecerá ao mercado de uso adulto no Canadá. Riscos, incertezas e outros fatores envolvidos com informações prospectivas podem fazer com que eventos, resultados, desempenho, perspectivas e oportunidades reais difiram significativamente daqueles expressos ou implícitos em tais informações prospectivas, incluindo a capacidade da empresa de levar produtos de cannabis para os mercados globais. O momento e a disponibilidade dos produtos da empresa no mercado de uso adulto no Canadá; o momento e a conclusão de uma transação pública para a More Life Growth Company; riscos relacionados à produção, ao processamento e à venda de cannabis; e esses riscos contidos no formulário de informações anuais da empresa, datado de 25 de junho de 2019, e arquivado nos reguladores de valores mobiliários canadenses estão disponíveis no perfil de emissor da empresa no SEDAR, no site www.sedar.com. Embora a empresa acredite que as suposições e os fatores usados na preparação das informações e declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam razoáveis, não se deve confiar indevidamente nessas informações e não se pode garantir que tais eventos ocorrerão nos prazos divulgados nem se ocorrerão. As informações e declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são feitas na data deste comunicado, e a empresa não assume a obrigação de atualizar publicamente essas informações ou informações prospectivas para refletir novas informações, eventos subsequentes ou outros, a menos que exigido pelas leis de valores mobiliários em vigor.

