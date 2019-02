Os itinerários da destilaria Kavalan foram premiados como "altamente recomendados" no Global Drinks Tourism Challenge

cortesia de degustação de uísque Kavalan a cada uma hora (na hora inteira) no dramático Spirits Castle e no Great Hall de teto duplo;

e no de teto duplo; "faça você mesmo", no laboratório de misturas , onde os visitantes podem preparar seu próprio uísque personalizado e levar para casa uma garrafa com rótulo individual;

, onde os visitantes podem preparar seu próprio uísque personalizado e levar para casa uma garrafa com rótulo individual; a rústica e pitoresca Costa Yilan , onde os ventos de inverno siberianos contribuem com o período prolongado de oxidação do uísque Kavalan e seu processo único de envelhecimento;

, onde os ventos de inverno siberianos contribuem com o período prolongado de oxidação do uísque Kavalan e seu processo único de envelhecimento; fabricação de barris da Kavalan , um corredor que permite ver de relance os habilidosos tanoeiros executando procedimentos como a inovadora técnica de raspar, tostar e queimar internamente o barril do uísque Kavalan, fundamental para o Solist Vinho Barrique, o prêmio de "melhor malte simples do mundo" do 2015 World Whiskies Award's;

, um corredor que permite ver de relance os habilidosos tanoeiros executando procedimentos como a inovadora técnica de raspar, tostar e queimar internamente o barril do uísque Kavalan, fundamental para o Solist Vinho Barrique, o prêmio de "melhor malte simples do mundo" do 2015 World Whiskies Award's; a cafeteria altamente popular, Mr. Brown , com vista para o Salão Principal, onde são servidas refeições completas, bem como duas deliciosas opções do "café de Taiwan ", a versão da Kavalan do "café irlandês";

, com vista para o Salão Principal, onde são servidas refeições completas, bem como duas deliciosas opções do "café de ", a versão da Kavalan do "café irlandês"; Mr. Brown Castle do Grupo King Car , no topo de uma falésia, com vistas inesquecíveis do emblema natural de Yilan, a Ilha Turtle , * um vulcão ativo; a fonte de água do uísque Kavalan, a água rica em minerais da Montanha Nevada, é naturalmente filtrada pelo rico solo vulcânico de Yilan, produzindo o frutado característico do Kavalan;

, no topo de uma falésia, com vistas inesquecíveis do emblema natural de Yilan, a , um vulcão ativo; a fonte de água do uísque Kavalan, a água rica em minerais da Montanha Nevada, é naturalmente filtrada pelo rico solo vulcânico de Yilan, produzindo o frutado característico do Kavalan; orquidário King Car , onde os visitantes podem provar os uísques entre centenas de orquídeas, a inspiração local para as notas florais do Kavalan.

O CEO da Kavalan, YT Lee, disse que o principal tour da destilaria e as degustações de hora em hora são gratuitos, em alinhamento com o seu espírito de compartilhar a destilaria Kavalan com a comunidade.

Disse também que sua expectativa do tour era contar a história completa de como surgiu o primeiro uísque de Taiwan, bem como a forma como é produzido. "Quero que esta seja uma experiência que os visitantes levem consigo", disse ele.

O mestre misturador (master blender) Ian Chang disse que havia muitas oportunidades adicionais para provar o uísque Kavalan com mais profundidade. O salão de degustação personalizado tem um luxuoso bar de uísques, onde guias especializados conduzem os visitantes a uma "jornada de degustação", por meio da escolha de quatro expressões Kavalan, dependendo de seus gostos e texturas de preferência.

"E se os visitantes quiserem experimentar o meu trabalho, podem criar seu próprio uísque com um rótulo personalizado no nosso laboratório de misturas "faça você mesmo" para levar. Com toda essa oferta, estamos ansiosos para vê-lo na destilaria Kavalan em 2019", disse Ian Chang.

Recentemente, o uísque Kavalan foi "recomendado" na revista Whiskey, nas edições 151 e 154 da seção de degustação, por causa do Peaty Cask da reserva da destilaria: "Outro uísque taiwanês acabado e equilibrado. De fato, excelente" e pelo Solist, Manzanilla Sherry Cask:" Bum, o paraíso do sherry bomb (uísque envelhecido em antigo barril de xerez). Um pouco de água estende as notas, mas é realmente uma ode ao amor pelo xerez".



O Fino Sherry Cask Strength da Kavalan também recebeu 91 pontos da revista CigarsLovers, dentre as mais altas pontuações concedidas, de todos os uísques que a publicação experimentou nos últimos 12 meses.



No Relatório Anual de Marca de 2019, o uísque Kavalan, mais uma vez, provou ser forte favorito, tanto nas categorias de melhores vendas como principal tendência, de acordo com a Drinks International.

A Kavalan também ganhou o prêmio Icons of Whisky, na categoria atração para visitantes em 2011 e 2013, etc.

*O símbolo da tartaruga ressoa com a própria história da Kavalan, compartilhando valores como persistência e poder de permanência. A Kavalan também leva o nome antigo do condado de Yilan.

Sobre a destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque de malte simples em Taiwan desde 2005. Seu uísque, envelhecido sob intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha Nevada, com reforço do mar frio e da brisa da montanha. Tudo isso se combina para criar a cremosidade característica do Kavalan. Usando o antigo nome do condado de Yilan, a destilaria tem o histórico de cerca de 40 anos de fabricação de bebidas pela empresa matriz, o Grupo King Car. Recebeu mais de 280 prêmios de ouro ou de nível superior nos concursos mais competitivos do setor e opera em mais de 70 países. Visite o site www.kavalanwhisky.com.

Notas ao editor:

Os três itinerários oferecidos pela destilaria Kavalan estão a seguir. Visite o site da Kavalan para ver mais detalhes sobre reservas: http://www.kavalanwhisky.com/EN/visit-itinerary.aspx.

A Yilan Yuanshan

2,5 horas

Destilaria Kavalan + cafeteria Mr. Brown Castle + Orquidário King Car

Vídeo do perfil da empresa (centro de convenções): 15 minutos

Linha de produção de uísque com tour: 25 minutos

Área de degustação no Castelo: 20 minutos

Cafeteria Mr. Brown Castle: 50 minutos

Orquidário King Car : 30 minutos

B Yilan Jiao-Xi

2 horas

Orquidário King Car Jiao-Xi + cafeteria Mr. Brown, Jiao-Xi + fazenda de camarões King Car

Orquidário King Car Jiao-Xi: 30 minutos

Cafeteria Mr. Brown, Jiao-Xi: 1 hora

Fazenda de camarões King Car : 30 minutos

C Yilan Tou-Cheng

4 horas

Cafeteria Mr. Brown Castle I + moinho + trilha de hiking + cafeteria Mr. Brown Castle II

Mr. Brown Castle I

Moinho

Trilha de hiking

Cafeteria Mr. Brown Castle II

Contato de mídia:

Kellie Du

886-3922-9000, ramal 7165

kellie@kingcar.com.tw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/816159/Kavalan.jpg

