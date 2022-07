Os melhores do esporte se reúnem sob as estrelas para a grande final da 26ª edição do Prêmio Internacional Fair Play Menarini

"Estamos satisfeitos por termos premiado campeões que, durante suas carreiras, foram os porta-estandartes de princípios muito importantes, como ética, lealdade e respeito" – afirmaram Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, acionistas e membros do conselho da Menarini – "Inspirados por estes últimos dias, esperamos vê-los na próxima edição para que possamos continuar a elevar ainda mais os valores do fair play."

A maravilhosa noite final desta comemoração do fair play, apresentada por Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano e transmitida ao vivo pela Sportitalia, ficou ainda mais brilhante com a luz radiante de "la Divina" Federica Pellegrini, ganhadora do primeiro ouro olímpico da história da natação italiana e eterno orgulho do cenário esportivo nacional. Um trio de gigantes do futebol subiu ao palco em Castiglion Fiorentino, incluindo os ex-heróis dos gramados Roberto Donadoni e Massimo Ambrosini.

Os presentes na piazza fizeram uma recepção memorável aos recordistas australianos Casey Stoner e Ian Thorpe, campeões nas pistas de corrida e nas piscinas, respectivamente, e ao ex-jogador de futebol Fabrizio Ravanelli, vencedor do Prêmio Especial Paolo Rossi na categoria "Modelo para as Novas Gerações", apresentado pela esposa do próprio "Pablito", Federica Cappelletti. Também estiveram no centro das atenções do Fair Play a mergulhadora e campeã das águas Tania Cagnotto, o astro do vôlei Marco Bracci e a campeã olímpica de tiro ao alvo de San Marino Alessandra Perilli, bem como as jovens estrelas em ascensão desta edição: o campeão de taekwondo Vito Dell'Aquila e Stefania Constantini, a primeira medalhista olímpica da Itália no curling para duplas mistas. Duas placas foram entregues na categoria "O esporte além do esporte" à super dupla do esqui alpino paralímpico: Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli. Completando a lista de novos embaixadores do Fair Play Menarini, o jornalista Giorgio Porrà recebeu o prêmio especial Franco Lauro "Narrando Emoções".

"Com a conclusão desta última edição, que foi inteiramente coordenada por nossa fundação, estamos avançando em uma missão que acreditamos ser crucial: usar o mundo do esporte para difundir ideais, os quais esperamos que ganhem cada vez mais espaço em todas as nossas vidas cotidianas", comentaram Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi e Ennio Troiano, membros do conselho da Fair Play Menarini Foundation. "Hoje, como já estamos voltando nossa atenção para a próxima edição, queremos agradecer aos premiados campeões e a todos que contribuíram para o sucesso do 26º Prêmio Internacional Fair Play Menarini."

As categorias e os vencedores do 26º Prêmio Internacional Fair Play Menarini são:

Categoria: Carriera Fair Play (Carreira em Fair Play) — ROBERTO DONADONI

(Carreira em Fair Play) — Categoria: Fair Play — MASSIMO AMBROSINI

Categoria: Lo sport oltre lo sport (O esporte além do esporte) — GIACOMO BERTAGNOLLI e ANDREA RAVELLI

(O esporte além do esporte) — e Categoria: Il Gesto (O gesto) — MARCELO BIELSA

(O gesto) — Categoria: Sport e vita (Esporte e vida) — CASEY STONER

(Esporte e vida) — Categoria: Una vita per lo sport (Uma vida dedicada ao esporte) — MARCO BRACCI

(Uma vida dedicada ao esporte) — Categoria: Personaggio mito (Figura lendária) — IAN THORPE

(Figura lendária) — Categoria: SUSTENIUM Energia e Cuore - Personaggio mito (Energia e Coração SUSTENIUM - Figura lendária) — FEDERICA PELLEGRINI

(Energia e Coração SUSTENIUM - Figura lendária) — FEDERICA PELLEGRINI Categoria: Prêmio Especial Paolo Rossi Modello per i giovani (Modelo para as novas gerações) — FABRIZIO RAVANELLI

(Modelo para as novas gerações) — Categoria: I valori sociali dello sport (Valores sociais no esporte) — VITO DELL 'AQUILA

(Valores sociais no esporte) — 'AQUILA Categoria: Promozione dello sport (Promoção do esporte) — ALESSANDRA PERILLI

(Promoção do esporte) — Categoria: Un sorriso per la vita (Um sorriso para a vida) — TANIA CAGNOTTO

(Um sorriso para a vida) — TANIA CAGNOTTO Categoria: I valori educativi dello sport (Valores educacionais do esporte) — STEFANIA CONSTANTINI

(Valores educacionais do esporte) — Categoria: Prêmio Especial Franco Lauro Narrare le emozioni (Narrando emoções) — GIORGIO PORRÀ

(Narrando emoções) — GIORGIO PORRÀ Categoria: Prêmio Especial Fiamme Gialle Studio e Sport (Estudo e esporte) — BEATRICE CORADESCHI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855889/Menarini_Ian_Thorpe.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855890/Menarini_Federica_Pellegrini.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855891/Menarini_Casey_Stoner.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855892/Menarini_Tania_Cagnotto.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855893/Menarini_Massimo_Ambrosini.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1855894/Menarini_XXVI_Edition.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1855895/Menarini_Fair_Play_XXVI_Logo.jpg

FONTE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

SOURCE Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite