Os monitores para gaming AORUS 4K da GIGABYTE estão preparados para a nova geração de consoles

Os monitores táticos para gaming AORUS 4K da GIGABYTE são os melhores monitores de duas vias. Eles não só prometem um alto desempenho de exibição para esports de até 144Hz de taxa de atualização e tempo de resposta de 0,5 ms, mas também aproveitam a largura de banda do conector HDMI 2.1 para obter o máximo dos consoles de nova geração, tornando-os os ideais monitores para jogos em diferentes plataformas. Por meio da conectividade HDMI 2.1, os jogadores podem aproveitar totalmente o desempenho extremo em jogos, alimentado por placas de vídeo de última geração, como a série RTX 30, enquanto jogam no PC. Quando emparelhados com os consoles de nova geração, os jogadores pela primeira vez podem jogar seus jogos de títulos de AAA favoritos a 120Hz para uma jogabilidade ultra suave em uma impressionante resolução de 4K. Além da supremacia de desempenho da tela, a GIGABYTE também teve sucesso em otimizar a experiência de jogo com recursos táticos exclusivos da AORUS. Essas melhorias no jogo, incluindo Aim Stabilizer, Black Equalizer e Cancelamento Ativo de Ruído, costumavam estar disponíveis apenas para jogadores de PC, agora estão acessíveis para jogadores de console que desejam ficar à frente de seus concorrentes.