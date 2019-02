Os negócios do Japão continuam a brilhar na PV EXPO e na PV SYSTEM EXPO 2019

A geração de energia fotovoltaica se tornou a principal prioridade no Japão desde o Grande Terremoto do Leste do Japão em 2011. Desde então, a capacidade de geração de energia fotovoltaica do Japão foi calculada como sendo de 49GW até 2017, conforme a Organização de Desenvolvimento de Energias Novas e de Tecnologia Industrial (NEDO - New Energy and Industrial Technology Development Organization). O mercado manterá seu crescimento estável em 2019 com novas oportunidades para os participantes do mercado. A PV EXPO e a PV SYSTEM EXPO 2019 também têm um papel significativo nos novos desafios e desenvolvimento do mercado, com três destaques, conforme abaixo.

Primeiramente, a Operação e Manutenção (O&M) das usinas de energia fotovoltaica se tornaram obrigatórias no Japão e o tamanho do mercado deverá ser de US$ 1,2 bilhão até 2030. Um dos maiores destaques da PV SYSTEM EXPO 2019 é também a tecnologia O&M. Uma vasta série de produtos e serviços será exibida detalhadamente na feira.

Em segundo lugar, há também uma mudança, que abrange todo o setor, da venda para serviços públicos para o autoconsumo de geração de energia para sistemas fotovoltaicos residenciais. Como o primeiro grupo de beneficiários residenciais da tarifa de aquisição (FIT) terá o fim de seu período de aquisição em 2019, eles passarão para o autoconsumo da energia excedente. Com o novo modelo de negócios, o desenvolvimento de veículos elétricos (EV) e de tecnologia de armazenamento de energia é essencial e, portanto, as tecnologias e serviços de ponta serão amplamente exibidos nas feiras PV EXPO/PV SYSTEM EXPO, juntamente com feiras simultâneas em 2019.

E, por fim, a maioria das principais fábricas de produtos fotovoltaicos do mundo já confirmou que exibirão novamente este ano, empresas tais como Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, Hanwha Q CELLS, JA Solar, Yingli Green Energy, Panasonic e várias outras. A maioria das empresas exibirá módulos de alta qualidade, bem como seus novos serviços e produtos para uma solução total.

Com o contínuo desenvolvimento da geração de energia fotovoltaica no Japão, a PV EXPO e a PV SYSTEM EXPO 2019 continuam a ser a melhor plataforma para a aquisição dos produtos de ponta, acompanhar as tendências e encontrar novas oportunidades de negócios para os profissionais da área fotovoltaica de todo o mundo. Ao mesmo tempo, as feiras serão realizadas dentro da Semana Mundial de Energia Inteligente (World Smart Energy Week) de 2019 , juntamente com sete outras exibições especializadas em energias renováveis e inteligentes tais como, energia eólica, energia de biomassa, hidrogênio e célula a combustível, armazenamento de energia, tecnologia de reciclagem para energia renovável, etc. Os participantes poderão estabelecer negócios e diagramas de redes com uma vasta série de profissionais.

A inscrição de visitantes para entrada gratuita pode ser feita on-line no endereço www.pvexpo.jp/inv_en/.

Organizadora: Reed Exhibitions Japan Ltd.

Gerência das feiras PV EXPO/PV SYSTEM EXPO

www.pvexpo.jp/en/ (PV EXPO)

www.pvs-expo.jp/en/ (PV SYSTEM EXPO)

Tel: +81-3 3349 8576

E-mail: pr-eng.wsew@reedexpo.co.jp

Inscrição da imprensa: www.wsew.jp/press_f_en/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/819561/Reed_Exhibitions_Japan_Ltd_2018.jpg

FONTE Reed Exhibitions Japan Ltd.

SOURCE Reed Exhibitions Japan Ltd.