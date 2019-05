Os passos da disrupção segundo a Fundação Vanzolini

SÃO PAULO, 9 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- O mercado exige disrupção. Mais do que uma "palavra do momento", esse conceito ainda fará parte do universo corporativo e de desenvolvimento de novos estilos de vida e trabalho. Porém, de onde vem esse tipo de mindset? E mais importante: como criá-lo?

Desde sua fundação, há mais de cinco décadas, a Fundação Vanzolini vem acompanhando as transformações do mercado, observando as necessidades sociais e entregando soluções que façam a diferença para a construção de uma sociedade cultural e tecnicamente mais forte.

Segundo a instituição, 4 áreas de sua atuação contemplam os mecanismos que transformam o mindset para um ponto de vista disruptivo. A área de Educação, por exemplo, desenvolve profissionais de ponta para encararem as necessidades de um mercado voltado para inovação. Com esse ponto de vista, a Fundação tem contribuído para que empresas de diversos setores encontrem profissionais mais qualificados para atender as demandas que vislumbrem perspectivas futuras, da criação de produtos à gestão de projetos.

Já a área de Certificação, com seus processos de acreditação das normas mais exigentes, confere às organizações o respaldo para garantir qualidade e produtividade nos setores mais importantes da sociedade, como saúde, produção agrícola, automotiva e outras que fazem parte do nosso dia a dia.

Para a Vanzolini, que constantemente investe na qualidade da educação, otimizar os processos educativos com a tecnologia é fundamental para criar uma cultura de disrupção. Nesse sentido, a área de Tecnologias em Educação é a protagonista; um departamento da fundação que já capacitou mais de 700.000 servidores de educação do Estado de São Paulo e implementou excelência nos materiais pedagógicos que chegam a milhares de crianças do nosso país.

Para finalizar, a quarta área de atuação fomenta esse mindset de inovação com estudos de aperfeiçoamento dos processos de áreas de diversos setores da economia. Especializada em criar planos de melhoria, desenvolvimento e otimização de processo, a área de Estudos e Projetos é um braço da fundação fundamental para o estabelecimento de um mercado que quer alçar voo e encontrar padrões internacionais de qualificação.

Muito está sendo feito para que a economia e a sociedade brasileira atinjam padrões de excelência. Alguns cases servem de exemplo e você pode encontrá-los no site Vanzolini em Sua Vida.

