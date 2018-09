Os relatórios da TerraCom registram as vendas dos últimos 12 meses

CLERMONT, Queensland, 2 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A TerraCom Limited ("TerraCom" ou "a empresa") (ASX: TER) anunciou hoje vendas recordes de US$ 141,1 milhões e EBITDA de US$ 28,6 milhões para os 12 meses concluídos em 30 de junho de 2018, reforçando a significativa virada operacional na mina de carvão de Blair Athol no centro de Queensland.

Ao comentar os progressos significativos alcançados no ano fiscal de 2018, o presidente da Terracom, Wal King, disse que a empresa estava no rumo certo para informar lucro operacional líquido de até US$ 100 milhões no ano fiscal de 2019.

Destaques:

A produção de carvão teve vendas de US$ 141,1 milhões

milhões EBITDA de US$ 28,6 milhões

milhões Fluxo de caixa operacional líquido de US$ 34,3 milhões

milhões Perda líquida de US$ 19,1 milhões

milhões 1,9 milhão de toneladas de Blair Athol e Baruun Noyon Uul, Mongólia

e Baruun Noyon Uul, Mongólia As reservas de Blair Athol JORC (1) aumentaram para 18 milhões de toneladas, com recursos de 44 milhões de toneladas

Comissionamento da linha férrea adjacente, conectando Blair Athol à principal linha ferroviária de Goonyella

Wal King afirmou que o desempenho de Blair Athol justificou a decisão da empresa de recomissionar o que já foi o maior projeto de carvão térmico da Austrália, após a conclusão de sua compra da Rio Tinto no início de 2017.

"É bom ter feito este nível de progresso em um período tão curto e ter atingido vários marcos importantes durante o ano", disse Wal King.

"Aumentamos a produção de carvão em Blair Athol, em todos os trimestres, e continuamos a negociar contratos de vendas de longo prazo com vários clientes importantes no Japão e na Coreia."

"Nós nos beneficiamos do crescimento da demanda do Sudeste Asiático, e a reputação de longa data de Blair Athol como produtora de carvão térmico de alta qualidade trará contratos com novos clientes este ano."

"Nosso prejuízo líquido do ano refletiu nossas dívidas, e a diretoria está dando prioridade ao refinanciamento total do nosso portfólio de dívida de US$ 180 milhões para aproveitar o fato de que agora estamos produzindo carvão com margem de US$ 51 por tonelada."

A empresa também está à frente em relação a um dos maiores projetos de reabilitação de minas do país, em Blair Athol, e conseguiu reduzir as garantias financeiras de reabilitação com o governo de Queensland, de US$ 80 milhões para US$ 72 milhões.

Outro marco significativo foi a conclusão da linha ferroviária adjacente, em Blair Athol, que permite que a conexão da mina diretamente com a linha férrea principal de Goonyella, que transporta carvão até o porto de Dalrymple, reduzindo, assim, os custos de produção em cerca de US$ 20 a tonelada.

Na Mongólia, a empresa também aumentou a produção de carvão metalúrgico em todos os trimestres e melhorou as margens.

SOBRE A TERRACOM – terracomresources.com

A TerraCom comissionou integralmente a mina de carvão metalúrgico de Baruun Noyon Uul (BNU), no sul de Gobi, na Mongólia. As exportações de um contrato de 5,5 anos começaram de acordo com o cronograma. O objetivo da empresa é tornar-se uma das maiores e mais qualificadas produtoras de carvão metalúrgico da Mongólia, fornecendo valor excepcional para os clientes produtores de aço.

A TerraCom concluiu a aquisição da mina de carvão de Blair Athol em maio de 2017. A aquisição incluiu o arrendamento da mina, as licenças relevantes, o terreno, a infraestrutura do local, os contratos ativos e todas as instalações e equipamentos de mineração, incluindo uma escavadeira, para executar o cronograma de produção previsto da TerraCom e a progressiva reabilitação.

A aquisição da Mina de Carvão de Blair Athol é um marco significativo para a TerraCom, trazendo os seguintes benefícios:

reabilitação progressiva de uma das mais antigas minas de carvão de Queensland ;

; a retomada das vendas da mineração e exportação de carvão da mina de Blair Athol , proporcionando às economias municipais, estaduais e federais o aumento da atividade econômica, do emprego, dos royalties e da tributação; e

, proporcionando às economias municipais, estaduais e federais o aumento da atividade econômica, do emprego, dos royalties e da tributação; e a previsão de fluxo de caixa positivo, por meio de estrutura de baixos custos gerais e eficiência operacional.

A TerraCom concluiu mais de 50 hectares de reabilitação do local enquanto retomava a produção da mina. A operação, sob gestão da TerraCom, está planejada para produzir aproximadamente 2 milhões de toneladas por ano (Mtpa), ao longo de 9 anos1 e reabilitação progressiva em andamento.

Além disso, a TerraCom tem planos de exploração de longo prazo, com intenção de desenvolver dois projetos em Queensland, Austrália: o grande projeto de carvão térmico Northern Galilee e o Springsure de carvão térmico de alta energia.

(1) Consulte o anúncio da ASX do dia 13 de fevereiro de 2018, para obter mais informações e esclarecimentos sobre a estimativa de produção de Blair Athol. As principais premissas que sustentam a meta de produção de Blair Athol neste anúncio da ASX continuam válidas e não sofreram alterações significativas.

