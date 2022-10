Os resultados da maior venda de créditos de carbono já feita e outros importantes comunicados aconteceram no segundo dia da FII

RIAD, Arábia Saudita, 27 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O segundo dia da sexta edição da Future Investment Initiative (FII) viu o leilão bem-sucedido da maior venda de crédito de carbono já feita, importantes comunicados, a assinatura de acordos fundamentais e o estímulo a discussões sobre uma série de assuntos do momento.

The Pulse on Global Macrofinance

O dia foi aberto com uma conversa entre o CEO do FII Institute, Richard Attias, e o parceiro fundador do Trian Fund Management, Nelson Peltz, sobre como garantir o sucesso de longo prazo com as mudanças globais em curso. A conversa foi seguida por uma discussão plenária intitulada "The Pulse on Global Macrofinance", na qual S.Exª Mohammed Al Jadaan, ministro das Finanças da Arábia Saudita; S.Exª Xeque Salman bin Khalifa Al-Khalifa, ministro das Finanças e da Economia Nacional do Bahrein; e S.Exª Steven Mnuchin, sócio-gerente do Liberty Strategic Capital, compartilharam suas ideias sobre como a globalização está impactando os mercados globais.

O Fundo de Investimento Público Saudita (PIF) e o Tadawul Group anunciaram os resultados do mercado de carbono VCM (Mercados voluntários de carbono) para acelerar a transição para um futuro neutro em carbono, que é fundamental para os esforços da Arábia Saudita para atingir as metas de emissões líquidas zero até 2060. Quinze entidades sauditas e regionais participaram da maior venda de créditos de carbono da história, e os créditos foram adquiridos por empresas como Aramco, Olayan Financing Company e Saudi Arabian Mining Company. Além disso, o PIF anunciou que criará cinco empresas com o objetivo de investir no Reino de Bahrein, na República do Iraque, no Reino da Jordânia, no Sultanato de Omã e na República do Sudão. As cinco empresas têm como objetivo investir até um total de USD 24 bilhões em oportunidades em diversos setores importantes em cada mercado.

O FII Institute também anunciou investimentos em duas soluções tecnológicas inovadoras desenvolvidas para impulsionar a sustentabilidade na agricultura e na pesca. O primeiro é um investimento de 500 mil libras na Dogtooth Technologies, uma start-up de tecnologia com sede no Reino Unido que desenvolve e vende robôs autônomos para a colheita de frutas, ajudando a reduzir o desperdício das safras e a diminuir as emissões de CO2 decorrentes da produção de frutas. O FII Institute também está investindo 500 mil dólares no Seafood Souq, em destaque na edição especial da United Nations Ocean Decade. A Seafood Souq é uma empresa de tecnologia que oferece uma solução digital integrada verticalmente para o comércio global de frutos do mar, rastreabilidade e financiamento em apoio à transformação azul.

Além disso, o Instituto lançou seu novo programa exclusivo de associação, oferecendo aos investidores globais e agentes de mudança a oportunidade de se unirem à sua comunidade em crescimento. O programa de associação do FII Institute oferecerá aos associados acesso exclusivo à sua plataforma de conhecimento, que inclui uma ampla gama de relatórios e pesquisas líderes mundiais de universidades e organizações mundiais. Além disso, anunciou o lançamento do "Prêmio Algoritmi" com o apoio da editora global de pesquisa Springer Nature. O prêmio anual de ciência e tecnologia premiará a pesquisa de inteligência artificial (IA) e robótica que tenha o potencial de produzir soluções para o mundo real que abordem os desafios globais.

A sexta edição do FII terminou na quinta-feira, 27 de outubro, com discussões de encerramento sobre esportes, fintech, sustentabilidade e o futuro da África.

A ficha técnica do evento por ser encontrada aqui.

Sobre o FII Institute

O Future Investment Initiative (FII) Institute é uma nova fundação global sem fins lucrativos com uma divisão de investimento e um propósito: gerar impacto sobre a humanidade. Globais, inclusivos e comprometidos com os princípios ambientais, sociais e de governança (ESG), promovemos as mentes brilhantes de todo o mundo e transformamos ideias em soluções do mundo real em cinco áreas críticas: inteligência artificial (IA) e robótica, educação, saúde e sustentabilidade.

