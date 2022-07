Os traders brasileiros disputarão uma corrida de negociação no Binomoto GP na plataforma Binomo

O Binomoto GP é uma corrida de negociação internacional com um prêmio total de $16.000 e os maiores troféus de todos os tempos. Serão duas semanas, quatro prêmios da Apple e uma moto como superprêmio. Os traders competirão pela honra de seu país na corrida circular com troféus em cada volta.

De 18 a 31 de julho de 2022, será realizado o Binomoto Grand Prix. Os participantes ganham tickets negociando em uma conta real e podem acompanhar sua posição na tabela de classificação. Quanto mais tickets, mais chances de ganhar.

O Binomoto GP é uma competição com regras transparentes.

A participação é totalmente gratuita. Para participar, os traders devem fazer um primeiro depósito e realizar negociações em sua conta real.

O Binomoto GP funcionará com um sistema de tickets. Cada participante receberá 1 ticket ao negociar 950 BRL no total por dia. 1 dia – 1 ticket. Quanto mais tickets, maiores serão as chances de vencer a competição.

O Binomoto GP é uma corrida de negociação que consiste em três voltas circulares com valiosos sorteios em cada etapa.

Os participantes podem disputar a etapa que quiserem, ou todas para aumentar as chances de ganhar um sorteio (ou todos os sorteios).

A primeira volta será realizada no período de 18 a 24 de julho

DOIS Macbooks Pro 13 serão sorteados no final desta volta, até 27 de julho.

As regras são as mesmas: os participantes precisam fazer R$ 950 ($190) em negociações na conta real - valor total exigido em negociações diárias para obter tickets.

A segunda volta será realizada no período de 25 a 31 de julho

Mais DOIS Macbooks Pro 13 serão sorteados no final desta volta, até 3 de agosto.

As regras permanecem as mesmas. Previsões corretas ao negociar significam tickets. Tickets significam chances de ganhar.

Preparar, apontar, VAI! O sorteio final

O grande prêmio, que é um m-m-m-m-uito MAIOR.

Até 3 de agosto, uma moto esportiva será sorteada entre todos os participantes do Binomoto GP

Todos os tickets coletados durante o Binomoto GP contarão para esta etapa.

Os vencedores serão escolhidos automaticamente com um gerados de números aleatórios.

Mais detalhes estão no site do Binomoto GP ou na plataforma de negociação Binomo.

Sobre a Binomo

A Binomo é membro da categoria A da Comissão Financeira, está presente em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma e mais de 300 eventos são realizados na Binomo anualmente.

Saiba mais detalhes no site da Binomo.

