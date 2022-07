Os traders brasileiros obterão os maiores lucros na plataforma Binomo

SAO PAULO, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A plataforma de negociação Binomo anuncia a promoção mais lucrativa da temporada para todos os brasileiros. Em 22 de julho, a mundialmente conhecida plataforma financeira oferecerá a oportunidade de experimentar o status VIP por um dia.

Os 3 principais benefícios da promoção "VIP por um dia":

Ativos exclusivos com maiores lucros

10% de cashback

Happy Hours com a maior porcentagem de lucratividade

Além disso, todo trader com status VIP permanente terá um gerente pessoal que oferece suporte 24 horas.

E não é só o status... Em 22 de julho, também realizaremos um torneio especial para todos com um prêmio total de $3.000. Prepare-se para chegar em primeiro lugar e ganhar $450, além dos diferentes prêmios valiosos para os outros colocados (30 prêmios no total).

A promoção está disponível para todos:

tanto para os usuários atuais que estão pensando em se tornar VIP

quanto para aqueles que querem explorar a possibilidade de independência financeira e de gerar uma renda extra significativa na plataforma de negociação Binomo.

A promoção é totalmente gratuita para todos. Os usuários atuais serão automaticamente promovidos ao status VIP, e os futuros traders da Binomo precisam apenas fazer seu primeiro depósito até 22 de julho. São apenas $10.

Sobre a Binomo

A Binomo é uma das principais plataformas de FTT do mundo e foi lançada em 2015. O serviço oferece negociação com mais de 70 ativos, uma conta demo para praticar estratégias sem riscos, mais de 100 artigos na Central de Ajuda e disponibiliza um chat de suporte para os usuários. A Binomo tem aplicativos em todas as lojas de aplicativos populares.

A Binomo é membro da categoria A da Comissão Financeira, está presente em mais de 130 países e ajuda quase 1 milhão de traders ativos no mercado financeiro todos os dias. Os torneios são a marca registrada da plataforma: mais de 300 eventos são realizados na Binomo anualmente.

Saiba mais detalhes no site da Binomo .

