Os usuários do Bithumb podem fazer login no Bithumb Global com login único

A Bithumb Global, a principal plataforma de negociação de ativos digitais do mundo, anunciou hoje uma função de login de conta do usuário, que permitirá que 8 milhões de usuários do Bithumb façam login no Bithumb Global com suas contas do Bithumb, sem a necessidade de um registro separado. A autenticação do usuário das contas do Bithumb será sincronizada com o Bithumb Global, eliminando a necessidade de uma autenticação KYC secundária, conectando o Bithumb a comunidade global.