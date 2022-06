OS VIAJANTES APELAM À MUDANÇA À MEDIDA QUE O TURISMO SE RECUPERA DA PANDEMIA, ENFRENTANDO A INCERTEZA: FUTURO INQUÉRITO AO TURISMO

· 44% dos inquiridos apelaram a uma maior harmonização dos protocolos de saúde e ao uso da tecnologia para permitir viagens sem descontinuidades.

· 34% queria ver uma maior sustentabilidade no coração do turismo.

· 29% queria ver a saúde e a sustentabilidade priorizadas em relação aos lucros para o sector das viagens.

· 33% pediram uma maior protecção financeira para os viajantes - provavelmente em resposta à experiência da pandemia.

As pessoas da China, Índia e Coreia do Sul eram as mais favoráveis a uma maior harmonização dos protocolos de segurança e ao uso da tecnologia para tornar as viagens mais simples.

Conduzido pelo YouGov e encomendado pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, quase 14.000 pessoas foram inquiridas, na China, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Índia, Japão, Arábia Saudita, México, Coreia do Sul, Espanha e Suécia.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "A pandemia tem um profundo impacto no sector global do turismo. Tem-nos mostrado a todos - viajantes, turistas, empresas e governos, que podemos fazer as coisas de forma diferente.

"A Pesquisa sobre o Futuro do Turismo mostra que o público quer que aprendamos as lições da pandemia e que façamos mudanças que coloquem a saúde, a sustentabilidade e o melhor uso da tecnologia no coração do turismo do futuro".

O inquérito descobriu que as atitudes dos viajantes mudaram após dois anos de pandemia e bloqueios que constrangeram as viagens. 55% dos inquiridos são agora mais propensos a viajar a nível doméstico. E 32% das pessoas estão mais dispostas a fazer uma viagem internacional do que estavam antes da COVID.

A incerteza económica e o aumento dos preços amorteceram o entusiasmo pelas viagens durante os próximos 6 meses. Globalmente, 42% das pessoas ou são prováveis ou muito prováveis de viajar internacionalmente para umas férias, em comparação com 39% que são ou improváveis ou muito improváveis de o fazer.

O maior impacto, no entanto, tem sido nas viagens de negócios. Apenas 18% dos inquiridos se consideram prováveis ou muito prováveis de viajar para o estrangeiro a negócios.

Os chineses, japoneses e americanos estavam menos optimistas quanto à perspectiva de viagens internacionais. Em contraste, britânicos, indianos e sauditas consideravam-se os mais propensos a viajar internacionalmente nos próximos 6 meses.

A Pesquisa sobre o Futuro do Turismo foi lançada antes da 116ª reunião do Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas (UNWTO), que terá lugar em Jeddah, na Arábia Saudita, na próxima semana, organizada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita.

O reforço do sector do turismo e a adaptação às futuras exigências de maior sustentabilidade e resiliência estão no topo da agenda.

Antes da pandemia, Viagens e Turismo (incluindo os seus impactos directos, indirectos e induzidos) representavam 1 em 4 de todos os novos empregos criados em todo o mundo, 10,3% de todos os empregos (333 milhões de dólares), e 10,3% do PIB global (9,6 triliões de dólares).

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita, disse: "A Arábia Saudita é um destino turístico novinho em folha. Abrimos as nossas portas ao turismo internacional pouco antes da pandemia, e por causa disso estamos dispostos e capazes de pensar e agir de novas e diferentes maneiras.

"Alinhando visão, liderança e recursos conseguimos criar um novo modelo para o turismo que é mais resistente e mais sustentável pelo design. Esperamos partilhar os nossos insights e trabalhar com os nossos parceiros internacionais para construir um futuro mais brilhante para o turismo".

Na semana passada o Fórum Económico Mundial publicou o seu Índice de Desenvolvimento de Viagens e Turismo. A Arábia Saudita subiu 10 lugares para 33rd no mundo em geral. O índice independente faz referência a 117 países em 17 pilares cruciais para o desenvolvimento e a resiliência das suas indústrias de viagens e turismo.

A Saudi passou de 43rd em 2019 para 33rd em 2021, o segundo maior aumento no ranking, como resultado de melhorias em quase todos os indicadores. Este foi o primeiro relatório a ser produzido desde que a Arábia Saudita abriu ao turismo internacional em Setembro de 2019.

O Conselho Executivo da UNWTO irá reunir-se em Jeddah, Arábia Saudita, nos dias 7-8 de Junho.

Sondagem do YouGov: Metodologia:

· Entrevistas online através do painel exclusivo do YouGov + painéis de parceiros

Target Profile:

• Residents of markets listed below

• Males & females aged 18+ (general population sample)

Sample Size:

Country Sample Representation US 1000 Nat rep UK 2000 Nat rep Spain 1000 Nat rep India 1000 Urban rep China 1000 Online rep KSA 1000 Urban rep Mexico 1000 Urban rep Germany 2000 Nat rep Japan 1000 Nat rep South Korea 1000 Nat rep Sweden 1000 Nat rep TOTAL 13,000



