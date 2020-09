Os votos chegaram e a FP Markets foi coroada a "Best Global Value Forex Broker" de 2020

Esses pensamentos foram ecoados pelo diretor geral, Matt Murphie, que disse: "Receber o prêmio de Best Global Value Forex Broker pelo segundo ano consecutivo foi ainda mais gratificante do que o nosso prêmio de 2019. Ser reconhecido dessa maneira demonstra que somos o melhor destino para os clientes para a experiência geral de negociação devido aos spreads baixos e à rápida execução líderes do mercado. Continuamos a nos esforçar para ter sucesso e procuramos maneiras de melhorar continuamente os produtos e serviços que oferecemos. Quando as pessoas negociam com a FP Markets, elas podem dizer com confiança que estão negociando com a Nº 1 Global Value Forex Broker.*"

"Esta é uma ótima maneira de comemorar o aniversário de 15 anos da empresa e é um prêmio justo para toda a empresa durante um ano que tem sido desafiador para todos globalmente."

A FP Markets oferece mais de 10.000 instrumentos de negociação oferecendo aos investidores acesso aos CFDs em Forex, Índices, Commodities, Ações e Criptomoedas, o que o torna uma das maiores ofertas do setor. Com um total de 8 plataformas para escolher, incluindo MT4, MT5 e Iress, os investidores podem encontrar as melhores condições de negociação para suas estratégias. Durante os últimos 15 anos, a FP Markets aprendeu que a combinação consistente de spreads baixos e rápida execução, associada com plataformas de ponta, uma ampla gama de produtos e serviço de atendimento ao cliente de primeira classe são os principais ingredientes que dão aos investidores sérios a confiança para negociar.

A FP Markets foi fundada em maio de 2005 e foi pioneira no modelo de Acesso Direto ao Mercado (DMA) Contratos por Diferença (CFD) na Austrália que promove preços justos e transparentes e se concentra na melhor execução das ordens para os clientes. A FP Markets ainda é comprometida em oferecer preços de DMA para produtos quando uma exchange centralizada estiver presente. Para produtos como Forex nos quais não há exchange centralizada, a FP Markets oferece Raw Spreads baixos usando o preço pela Electronic Communication Network (ECN) .

Sobre a FP Markets:

FP Markets é uma corretora australiana global regulamentada de CFD e Forex com mais de 15 anos de experiência no setor.

A visão da empresa é sempre oferecer o melhor destino para negociação para os clientes por meio da combinação das melhores condições de negociação, tecnologia, variedade de produtos, preço e serviços disponíveis para as pessoas que quiserem negociar no mercado.

A FP Markets oferece spreads Forex interbancos altamente competitivos a partir de 0.0 pips e alavancagem de até 500:1.

Os clientes também podem negociar em qualquer lugar em seus dispositivos móveis em várias plataformas potentes on-line como MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader e IRESS.

O excepcional serviço multilíngue 24 horas horas por dia/5 dias por semana da empresa foi reconhecido pela Investment Trends como o local dos clientes mais satisfeitos do setor e recebeu o prêmio "'The Highest Overall Client Satisfaction Award," em cinco anos da Investment Trends.

Para obter todos os detalhes sobre a nossa ampla gama de produtos oferecidos, acesse https://www.fpmarkets.com

