Osborne+Co obtient l'approbation de son plan directeur pour l'ambitieux projet d'aménagement de Belfast d'une valeur de 400 millions £

Ce projet est voué à redynamiser Belfast en reliant le centre-ville à la grande zone Est de la commune, à la repeupler et à devenir un nouvel éco-système pour les activités de technologies et de création de la ville. Grâce à un espace de bureaux pouvant accueillir près de 8 000 emplois, 675 appartements, un hôtel, des installations culturelles et de loisirs, des travaux de modernisation du pont de la rivière Lagan et des espaces de travail créatif, il redessine cet ancien site industriel pour en faire un nouveau centre dynamique de Belfast. Il s'agit de l'un des projets d'aménagement les plus complexes au monde qui arrive à un moment critique dans le contexte du BREXIT, sans partage du pouvoir exécutif et au sein d'une communauté qui a toujours été historiquement divisée. Sa vision est d'offrir à la ville de Belfast et à ses habitants un cadre et une revitalisation de classe mondiale du front de mer qui lui permettent de se positionner sur la scène mondiale.

Conor Osborne, directeur de Osborne+Co a d'ailleurs commenté : « Le Waterside est en mesure d'apporter une réelle différence pour Belfast. Nous le voyons comme un outil de création d'emplois et d'évolution culturelle dans la ville. Cette approbation envoie un signal puissant qui montre que Belfast est ouverte à l'entreprise et prête à réussir à l'échelle mondiale ». Le projet est supervisé par un visionnaire de l'aménagement d'espaces et le président d'Osborne+Co, Chris Kane, lequel a déjà dirigé l'élaboration de la stratégie et de la transformation immobilières de BBC pour une valeur de 2 milliards de livres. Flan McNamara, ancien directeur de projet du London Bridge Quarter (et de The Shard) est le directeur de la construction.

Les directeurs fondateurs de la société privée Osborne+Co ont livré à ce jour des projets de développement d'une superficie totale de plus de 185 ha sur quatre continents pour une valeur de 2,5 milliards £. Véritable acteur mondial, cette société travaille actuellement sur 15 projets dans sept pays, The Waterside étant le plus grand jamais entrepris dans toute son histoire. Pour rester à l'avant-garde du changement dans le secteur immobilier mondial, Osborne+Co a comme vision de fournir des projets de développement de première qualité en mettant un accent particulier sur le client utilisateur final, qui peut être une ville comme Belfast et ses habitants, ou les plus grandes multinationales de la planète. Cette approche révolutionnaire conçue en fonction des besoins leur permet de travailler main dans la main pour satisfaire aux exigences immobilières de multinationales telles que HSBC, Nestlé, Santander, Citi Group et Standard Chartered.

