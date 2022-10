ÓSCAR DE LA HOYA Y EL ADVENTIST HEALTH WHITE MEMORIAL HOSPITAL ANUNCIAN LA DONACIÓN DE MÁS DE $1 MILLÓN PARA TRATAR EL CÁNCER DE MAMA Y PIDEN A OTROS SE QUE SUMEN Y AYUDEN A LAS COMUNIDADES DE LOS ÁNGELES A ACCEDER A ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD

LOS ÁNGELES, 22 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, el Adventist Health White Memorial anunció que podrá ampliar su capacidad para ofrecer quimioterapias a pacientes con cáncer de mama, gracias a una reciente donación de $1 millón de Óscar de La Hoya, superestrella del boxeo y originario de East Los Angeles.

La donación del 10 veces campeón mundial, que fundó y dirige Golden Boy Promotions en pleno centro de Los Ángeles, permitirá ampliar de manera significativa los servicios relacionados con el cáncer de mama en la comunidad de Boyle Heights.

"Mi madre murió de cáncer de mama a los 39 años, y no hay un día que pase por ahí y me pregunte qué más podría haber hecho para ayudar a prolongar su vida", comentó de La Hoya sobre Cecilia, su madre. "Lamentablemente, Los Ángeles tiene un número indeterminado de mujeres que enfrentan esta terrible enfermedad, sin acceso a la atención que puede salvar sus vidas. Tengo la esperanza de que esta donación pueda ayudar a generar conciencia e impulsar a otras personas que han sido tan bendecidas como yo a ofrecer un apoyo similar".

"Oscar es un importante filántropo, donante y socio de nuestro hospital", señaló John Raffoul, presidente del Adventist Health White Memorial. "Nos sentimos permanentemente honrados y bendecidos por su generosidad".

Cientos de mujeres son tratadas por cáncer de mama en el Adventist Health White Memorial todos los años, y agradecen al hospital por prolongar sus vidas y mejorar la calidad de estas.

"Tuve el gran honor de agradecerle personalmente a Óscar De La Hoya por este grandioso regalo que nos ha otorgado, y por esta oportunidad en la vida que me ha dado a mí y a quienes pueden decir que no tienen una red de seguridad garantizada", expresó Martha Guzman, paciente del White Memorial. "Muchas personas que están enfermas y no cuentan con suficientes recursos han encontrado esperanza en el White Memorial a través de todo el personal, los médicos y el apoyo financiero. Gracias a Óscar y a este hospital puedo ver a mi hijo casarse el próximo mayo, exactamente un año después de la cirugía oncológica que me salvó la vida. Mi vida es un milagro, y es gracias a este hospital".

De La Hoya es un antiguo donante del hospital, donde varios departamentos llevan su nombre en su honor, entre ellos el Cecilia Gonzalez De La Hoya Cancer Center, el Oscar De La Hoya Labor & Delivery Center y el Oscar De La Hoya Neonatal Intensive Care Center.

En las próximas semanas se realizará la entrega formal de la donación, donde De La Hoya, el personal del White Memorial y los pacientes estarán disponibles para responder preguntas.

ACERCA DEL ADVENTIST HEALTH WHITE MEMORIAL

EL 90 % de los pacientes del Adventist Health White Memorial son hispanos. Como un hospital de la red de seguridad, es el único hospital privado sin fines de lucro que ofrece atención integral al área carente de servicios médicos designada a nivel federal de Boyle Heights y East Los Angeles.

ACERCA DE OSCAR DE LA HOYA FOUNDATION

En 1995, Oscar De La Hoya, superestrella del boxeo, creó una fundación que lleva su nombre con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad en su ciudad natal de East Los Angeles. En la actualidad, con la ayuda de muchos socios, la fundación presta servicios a miles de personas al año. La Fundación Oscar De La Hoya apoya a la escuela secundaria Oscar De La Hoya Ánimo Charter High School, el Cecilia Gonzalez De La Hoya Cancer Center y el Oscar De La Hoya Labor and Delivery Center and Neonatal Intensive Care Unit (ambos ubicados en el Adventist Health White Memorial Hospital de Los Ángeles), así como a numerosos programas extracurriculares que ayudan a guiar a los jóvenes hacia vidas positivas y lejos de la violencia de las pandillas, la delincuencia juvenil y el abuso de sustancias.

