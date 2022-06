OSF Digital adquire a Kolekto, empresa especialista em Commerce B2B e CRM com sede no Brasil, para expandir suas ofertas em multi-cloud

Com sua quarta aquisição global este ano, a OSF Digital continua a fortalecer sua expertise em Salesforce Customer 360 e em Multi-cloud no mundo todo

QUEBEC CITY, Canadá, 14 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A OSF Digital , premiada provedora de serviços de transformação digital para empresas em todo o mundo, anuncia hoje a aquisição da Kolekto, uma empresa de Commerce B2B e CRM sediada no Brasil. Especialista em implementações de projetos multi-cloud e Customer 360 da Salesforce, a Kolekto atende clientes em diferentes setores, como automotivo, energia e manufatura.

A OSF Digital está adquirindo a Kolekto para fortalecer sua experiência em Salesforce e continuar a aumentar sua presença no Brasil. Esta é a terceira aquisição da OSF Digital de uma empresa de serviços focada em soluções Salesforce com sede no Brasil, país que tem a segunda maior presença de funcionários da OSF Digital no mundo.

A aquisição da Kolekto estabelece ainda a OSF Digital como um fornecedor global altamente conceituado de soluções multi-cloud da Salesforce. A OSF Digital se concentra em aumentar suas capacidades para oferecer transformação digital em todo o ecossistema Salesforce, nas áreas de Vendas, Atendimento, Marketing, Commerce e Experiência. Como uma empresa de CRM bem estabelecida no Brasil com experiência em Salesforce Customer 360, a Kolekto é conhecida internacionalmente por sua estrutura completa para serviços de consultoria e implementação. Entre os clientes da Kolekto estão marcas bem conhecidas como BMW Group Brasil, Renault e Supergasbras.

"Estou orgulhoso de continuar desenvolvendo nossas capacidades na América Latina com a adição da equipe Kolekto", afirma Gerard (Gerry) Szatvanyi, CEO da OSF Digital. "A aquisição da Kolekto nos trará uma equipe de profissionais de CRM altamente experientes e talentosos para impulsionar soluções inovadoras em projetos multi-cloud da Salesforce e para melhor atender nossos clientes em setores como automotivo, manufatura, energia, transporte e serviços financeiros."

A OSF Digital, conta com mais de 1.000 certificações em Salesforce, e está comprometida em impulsionar a transformação digital para seus clientes. A profunda experiência da empresa no setor permite identificar os requisitos exclusivos de um cliente e lançar soluções inovadoras para mercados específicos e verticais do setor.

"Estamos entusiasmados em executar a estratégia de internacionalização da Kolekto com uma empresa que tem os mesmos valores e missão que os nossos como é o caso da OSF Digital e estamos ansiosos para nos integrarmos a equipe global da OSF Digital", diz Carlos Vicente, fundador, Co-CEO e diretor de Negócios & Marketing da Kolekto. "Juntar-se a uma empresa líder em transformação digital maximizará o alcance de nossos produtos e serviços inovadores, continuando a atender os nossos clientes na América Latina." afirma Hugo Medrado, Co-CEO e diretor de Operações e Tecnologia da Kolekto. A OSF Digital agora tem mais de 2000 funcionários e 49 escritórios em todo o mundo. Com mais de 1.000 clientes globais, a OSF Digital atendeu várias empresas com escritórios na região da América Latina, incluindo Fanalca, La Polar, COMPAÑIAS CIC S. A. e muitas outras.

Nos últimos 11 meses, a OSF digital adquiriu Adept Group , Relation1 , Werise , Paladin Group , FitForCommerce , Datarati, e netnomics .

No final de 2021, OSF Digital investiu na Teia Labs, uma empresa de IA com sede no Brasil.

Para saber mais sobre a OSF Digital, visite: osf.digital.

Sobre a OSF Digital

A OSF Digital é líder global em commerce e transformação digital, com experiência na conexão de tecnologia e estratégia para impulsionar os objetivos de negócios. Com status de expert em commerce B2C e B2B e vários prêmios da Salesforce por inovação em multi-cloud, a OSF Digital orienta perfeitamente as empresas em toda a sua jornada de transformação digital. Com clientes em vários setores ao redor do mundo, a OSF Digital fornece atenção pessoal e o mais alto nível de conexão com uma presença local em toda a América do Norte, América Latina e nas regiões APAC e EMEA. Para mais informações sobre a OSF Digital, visite: osf.digital.

Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Experience Cloud, e outras estão entre as marcas registradas de salesforce.com, inc.

Todas as marcas registradas e nomes comerciais mencionados neste documento são de propriedade de seus respectivos detentores e, por meio deste, reconhecidos.

