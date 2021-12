OSF Digital investe na líder em soluções de tecnologia de IA, Teia Labs

CIDADE DE QUEBEC, QUEBEC, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A OSF Digital, provedora líder de soluções de comércio e serviços de transformação digital para empresas em todo o mundo, anunciou que investiu na Teia Labs, líder em soluções de inteligência artificial (IA) para o comércio eletrônico.

Com esse investimento, a OSF Digital busca aumentar a produtividade do projeto utilizando ferramentas viabilizadas por IA para ajudar os desenvolvedores a escrever código de qualidade em menos tempo. Os termos da transação não foram divulgados.

"Temos trabalhado com a Teia Labs ao longo dos anos e estamos entusiasmados em investir nessa inovadora tecnologia de IA. Realmente acreditamos que isso revolucionará a forma como escrevemos códigos nos próximos anos", disse Gerard (Gerry) Szatvanyi, CEO da OSF Digital. "Esta produtividade viabilizada por IA e a ferramenta para o cliente nos permitirão oferecer projetos de qualidade para nossos clientes com mais rapidez, garantindo que a OSF Digital continue sendo líder global no fornecimento de serviços de transformação digital."

A tecnologia da Teia Labs inclui ferramentas de produtividade viabilizadas por IA que ajudam os desenvolvedores a trabalhar de forma mais eficiente, passando menos tempo em tarefas repetitivas, o que permite que se concentrem em atividades, soluções e inovação de valor agregado.

A OSF Digital está comprometida em se tornar a parceira de transformação do comércio digital com marcas em todo o mundo. A profunda experiência da empresa no setor permite que ela identifique os requisitos exclusivos de um cliente e lance soluções inovadoras de comércio dedicadas a mercados específicos e verticais do setor. Essa experiência foi útil em 2020, quando a OSF Digital lançou mais de 20 soluções e aceleradores de comércio específicos do setor para ajudar marcas em todo o mundo a começar a vender on-line rapidamente e superar os desafios relacionados à pandemia. A OSF Digital tem mais de 1.500 funcionários e 40 escritórios em todo o mundo. Entre seus clientes estão algumas das maiores marcas do mundo: L'Oréal, Burton Snowboards, Ubisoft, e.l.f. Cosmetics, Geox, Lush Handmade Cosmetics, Domaine Chandon, Urban Barn, e muitas outras.

"A Teia Labs trabalha incansavelmente para oferecer produtividade viabilizada por IA de ponta e ferramentas para o cliente", disse Douglas Souza, cofundador e CEO da Teia Labs. "Nossa equipe de profissionais de pesquisa altamente instruídos está empenhada em ver nossos produtos servirem a empresas de qualquer tamanho e setor como resultado da escolha da OSF Digital como sua parceira de comércio e transformação digital."

Até agora, em 2021, a OSF Digital adquiriu o Adept Group, Relation1, Werise e o Paladin Group.

Para saber mais sobre a OSF Digital acesse: osf.digital.

Sobre a OSF Digital

A OSF Digital é uma empresa líder em comércio global e transformação digital, com experiência em comércio conectado para empresas, soluções de gerenciamento de pedidos, serviços de gerenciamento de storefront, consultoria em comércio e desenvolvimento de aplicativos em nuvem. Com proficiência em Commerce B2B e B2C e experiência em ajudar empresas a alavancarem soluções de comércio, marketing, vendas e serviços, a OSF Digital orienta as empresas em toda a sua jornada de transformação digital. A OSF Digital é um parceiro confiável de consultoria da Salesforce desde 2010, sendo premiada inúmeras vezes por promover o setor de commerce. Como uma empresa global com presença local na América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e EMEA, a empresa garante entrega eficiente em todos os fusos horários e mercados. Para mais informações sobre a OSF Digital, acesse: https://osf.digital

Todas as marcas comerciais e nomes comerciais aqui mencionados são propriedades de seus respectivos titulares e reconhecidos neste documento.

Contato para a imprensa: Sara Zammit, [email protected]

FONTE OSF Digital

SOURCE OSF Digital