OSL Digital Securities e Interactive Brokers firmam acordo comercial e OSL será provedora exclusiva de serviços de ativos virtuais para a Interactive Brokers em Hong Kong

HONG KONG, 9 junho de 2022 /PRNewswire/ -- A OSL Digital Securities e a Interactive Brokers anunciaram hoje que a OSL Digital Securities será a provedora exclusiva de serviços de negociações de ativos virtuais para a Interactive Brokers em Hong Kong. A OSL Digital Securities é a primeira plataforma de corretagem e negociação de ativos digitais para investidores profissionais a possuir as licenças do tipo 1 e 7 da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong e é uma subsidiária do BC Technology Group (código de ações: 863 HK) e a Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) é uma corretora eletrônica global automatizada.

O acordo representa um marco significativo na evolução dos mercados de ativos digitais de Hong Kong, sendo a primeira colaboração entre uma das maiores corretoras on-line e regulamentada pelo SFC voltada aos investidores profissionais de Hong Kong e uma corretora e bolsa de ativos digitais institucionais licenciada também pela SFC. Após o "go-live", a Interactive Brokers oferecerá diretamente aos seus clientes investidores profissionais em Hong Kong serviços de negociação de ativos virtuais providos pela OSL.

Em 28 de janeiro de 2022, a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e a SFC emitiram uma circular conjunta permitindo, pela primeira vez, que instituições registradas e corporações licenciadas fornecessem serviços de investimento em ativos digitais apenas em parceria com plataformas de negociação de ativos virtuais licenciadas pela SFC.

"A OSL é líder global em negociação e custódia de ativos digitais reguladas e estamos entusiasmados em trabalhar com a Interactive Brokers", disse o CEO da OSL, Wayne Trench. "Hong Kong tem uma das maiores concentrações mundiais de investidores institucionais e profissionais, bem como possui um regime regulatório claro com relação a ativos digitais, tornando-o o local ideal para este acordo, à medida que os ativos digitais continuam sendo integrados ao ecossistema global de serviços financeiros."

"Os investidores em todo o mundo estão se voltando para os mercados de ativos digitais, e a colaboração com a OSL ocorre em um momento-chave do desenvolvimento do ecossistema de ativos digitais regulamentados em Hong Kong", disse David Friedland, Head da região Ásia-Pacífico na Interactive Brokers. "Conforme os investidores buscam contrapartes confiáveis para realizar suas transações, estamos entusiasmados em trabalhar com uma empresa como a OSL, que possui a expertise na indústria para nos ajudar a atender às crescentes necessidades de nossa base de clientes nessa região."

Com a iniciativa da OSL e da Interactive Brokers, a circular conjunta da HKMA-SFC prova-se uma ferramenta essencial na criação de um mercado de ativos digitais mais competitivo e robusto em Hong Kong, e provavelmente acelerará o desenvolvimento e a aceitação de ativos digitais regulamentados na Ásia e no mundo.

Sobre a OSL e BC Technology Group

O BC Technology Group (código de ações: HK 863) é a principal fintech listada em bolsa e empresa de ativos digitais da Ásia. É a "parent company" da OSL, a mais abrangente plataforma de ativos digitais licenciada na região.

A OSL é a primeira e única plataforma de ativos digitais segurada e licenciada pelo SFC, fornecendo os serviços de corretagem, custódia, exchange e Software-as-a-Service (SaaS) para clientes institucionais e investidores profissionais.

A empresa oferece serviços de OTC, iRFQ e negociação eletrônica aos traders e acesso a pools de liquidez, bem como carteiras seguras e asseguradas para garantir a integridade dos ativos digitais e liquidação tempestiva das transações.

O BC Group e a plataforma OSL vem permitindo a adoção institucional da classe de ativos digitais e estabelecendo padrões de desempenho, segurança e compliance.

Para mais informações: bc.group e osl.com .

Sobre a Interactive Brokers Hong Kong Limited:

A Interactive Brokers Hong Kong Limited e suas afiliadas fornecem execução automatizada e custódia de títulos, commodities e câmbio, 24 horas por dia, em mais de 150 mercados em vários países e moedas, a partir de uma única plataforma unificada para clientes em todo o mundo. Dentre seus clientes estão investidores individuais, hedge funds, trading groups, consultores financeiros e corretores introdutórios. As quatro décadas de atuação da Interactive Brokers com foco em tecnologia e automação lhe permite equipar seus clientes com uma plataforma exclusivamente sofisticada para que estes possam gerenciar seus portfólios.

A interactive brokers se esforça em fornecer a seus clientes preços de execução vantajosos, ferramentas de negociação e de gerenciamento de riscos e portfólio, análise e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, de forma com que seus clientes possam obter retornos superiores sobre seus investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron's classificou a Interactive Brokers como a #1 com 5 de 5 estrelas em seu Best Online Brokers Review de 25 de março de 2022.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1574897/OSL_BC_New_Logo.jpg

FONTE OSL Digital Securities

SOURCE OSL Digital Securities