Oslo, Los Angeles, Cidade do México e Budapeste estão empenhados na construção limpa para levar a indústria da construção a um futuro sustentável

A indústria da construção é actualmente responsável por mais de 23% das emissões globais de gases com efeito de estufa e 30% do consumo global de recursos. "Business as usual" significaria um perigoso aumento da temperatura global de 3°C.

A declaração estabelece objectivos ousados e ambiciosos para o desenvolvimento dos edifícios e infra-estruturas do futuro com emissões líquidas zero:

Reduzir as emissões em pelo menos 50% para todos os novos edifícios e renovações até 2030.

Redução das emissões em pelo menos 50% de todos os projectos de infra-estruturas até 2030

Aquisição e, se possível, utilização de maquinaria de construção exclusivamente livre de emissões a partir de 2025.

A obrigação de converter e modernizar os edifícios existentes tem um enorme potencial para criar novos empregos verdes, que são essenciais para uma recuperação equilibrada e amiga do ambiente a partir do Covid-19.

Os autarcas utilizarão o seu poder de compra para normalizar o equipamento de construção com emissões zero, exigir transparência e responsabilidade na cadeia de fornecimento, incorporar uma política de construção limpa nos procedimentos de concepção, aquisição e contratação e nos códigos de construção. Os Presidentes de Câmara comprometem-se a aprovar pelo menos um projecto de construção com emissões zero até 2025 e a apresentar um relatório anual sobre o progresso.

FONTE C40 Cities Climate Leadership Group

