Osoby, które nabyły akcje zwykłe GTV i/lub cyfrowe papiery wartościowe G-Coins lub G-Dollars w okresie od kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r., mogą być uprawnione do otrzymania wypłaty z Funduszu GTV Media Group Fair Fund

SEATTLE, 15 kwietnia 2022 r. /PRNewswire/ -- JND Legal Administration informuje, że w dniu 13 września 2021 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd („SEC") wydała nakaz wszczęcia i jednoczesnego rozstrzygnięcia postępowania w sprawie wstrzymania i zaprzestania działalności przeciwko pozwanym: GTV Media Group, Inc. („GTV"), Saraca Media Group, Inc. („Saraca") oraz Voice of Guo Media, Inc. W wydanym postanowieniu SEC stwierdziła, że w okresie od około kwietnia 2020 r. do czerwca 2020 r. pozwani zachęcili łącznie tysiące osób do zainwestowania w akcje zwykłe GTV. SEC stwierdziła ponadto, że w tym samym okresie GTV i Saraca („podmioty G") również nakłaniały osoby fizyczne do inwestowania w aktywa cyfrowe. Zgodnie z treścią nakazu, w wyniku dwóch wyżej wymienionych, niezarejestrowanych ofert sprzedaży papierów wartościowych, z których wpływy połączono, pozwani zebrali łącznie ok. 487 mln dolarów od ponad 5 tysięcy inwestorów, w tym od osób fizycznych ze Stanów Zjednoczonych. SEC nakazała pozwanym zapłatę kwoty 486 745 063 dolarów tytułem przepadku zysków, powiększonej o odsetki za okres poprzedzający wydanie orzeczenia w wysokości 17 688 365 dolarów oraz 35 000 000 dolarów tytułem pieniężnych kar cywilnych, tj. łączną kwotę 539 433 428 dolarów, na rzecz SEC. Zgodnie z ust. 308(a) ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 r. SEC utworzyła również specjalny fundusz GTV Media Group Fair Fund, dzięki któremu zapłacone kary wraz z odszkodowaniem i odsetkami będą mogły zostać rozdzielone pomiędzy poszkodowanych inwestorów. Do chwili obecnej pozwani wpłacili łącznie 455 439 194,49 dolarów. Wszelkie dodatkowe środki uzyskane od pozwanych zgodnie z przedmiotowym nakazem zasilą fundusz GTV Media Group Fair Fund. Środki w ramach funduszu zostały zdeponowane w Biurze Usług Podatkowych (ang. Bureau of the Fiscal Service, „BFS") Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.

W dniu 14 października 2021 r. SEC ustanowiła firmę Miller Kaplan Arase LLP administratorem podatkowym. Z kolei w dniu 23 listopada 2021 r. SEC ustanowiła firmę JND Legal Administration administratorem funduszu („administrator funduszu"). SEC zatwierdziła również plan wypłat środków z funduszu GTV Media Group Fair Fund („plan wypłat"). Plan ten jest dostępny pod adresem www.GTVMediaGroupFairFund.com, a także na stronie internetowej SEC poświęconej przedmiotowej sprawie: https://www.sec.gov/divisions/enforce/claims/gtv-media-group.htm.

Osoby, które nabyły jeden lub więcej papierów wartościowych wymienionych powyżej w odnośnym okresie (okresach) i chciałyby ubiegać się o wypłatę z funduszu GTV Media Group Fair Fund, muszą złożyć u administratora funduszu wypełniony i podpisany formularz („formularz wniosku"), wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi nabycie oraz wypełnionym zaświadczeniem podatkowym, przed upływem terminu przyjmowania wniosków.

Formularz wniosku można pobrać ze strony: www.GTVMediaGroupFairFund.com. Wypełniony formularz można złożyć przez internet najpóźniej do godz. 23:59 czasu pacyficznego w dniu, w którym upływa termin przyjmowania wniosków zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie: www.GTVMediaGroupFairFund.com/claim. Formularz można też przesłać administratorowi funduszu. W przypadku przesyłki pocztowej pierwszej klasy formularz należy nadać najpóźniej w dniu, w którym upływa termin przyjmowania wniosków; w przypadku innego rodzaju przesyłek doręczenie do administratora funduszu musi nastąpić najpóźniej w dniu, w którym upływa termin przyjmowania wniosków. W przypadku wysyłki pocztowej formularze należy kierować na adres:

GTV Media Group Fair Fund

c/o JND Legal Administration

PO Box 91403

Seattle, WA 98111

Dodatkowe informacje dotyczące funduszu GTV Media Group Fair Fund, w tym plan wypłat, zawiadomienie o planie wypłat, formularz wniosku, informacje o obowiązujących terminach oraz powiązane materiały, są dostępne na stronie funduszu:

www.GTVMediaGroupFairFund.com. Dodatkowe informacje lub formularz wniosku można uzyskać, kontaktując się z administratorem funduszu za pośrednictwem bezpłatnej infolinii pod numerem: 866-853-5013, a także pocztą elektroniczną: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres:

Aktualizacje będą publikowane na bieżąco na stronie: www.GTVMediaGroupFairFund.com.

