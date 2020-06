Österreichisches Wasser für spanische COVID-19 Patienten: Hallstein Artesian Water spendet der spanischen Klinik Benidorm 19.000 Liter Wasser für Patienten und Krankenhausmitarbeiter!

"Wir unterstützen weltweit diverse Wasser Benefizorganisationen, aber als die Covid 19 Pandemie ausbrach, haben wir uns sofort umgehört, wo wir am besten mit unserem Wasser helfen können", sagt Hallstein Artesian Water CEO Alexander Muhr. "Als Spanien zu einem der Epizentren wurde, wollten wir dort zumindest einen kleinen Hilfsbeitrag beisteuern."

Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschlossen die in Österreich geborenen Mitbegründer Elisabeth und Karlheinz Muhr, dass ihre drei Kinder Alexander, Phillip und Stephanie keine Getränke mit hohem Zuckergehalt wie Säfte und Limonaden mehr trinken sollten. Doch dann begann die Suche nach dem „idealen Wasser" und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem sie über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten zusammengearbeitet hatten, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für „Perfektion" entspricht. Sechs Jahre später wurde es in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt und ist jetzt im Abonnement erhältlich: Unbehandelt, ungefiltert, kompromisslos.

