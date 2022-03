Oświadczenie Lanny'ego J. Davisa, amerykańskiego rzecznika Dmytra Firtasza, dot. dalszego poparcia udzielonego przez Firtasza dla ukraińskich wysiłków związanych z odpieraniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, której zdecydowanie się sprzeciwia

WASZYNGTON, 16 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- Dwa tygodnie temu Dmytro Firtasz wyraził zdecydowany sprzeciw wobec rosyjskiej inwazji i zwrócił się do rządu Stanów Zjednoczonych o zezwolenie mu na powrót na Ukrainę, aby mógł wspomóc kraj w wysiłkach związanych z odpieraniem inwazji. Treść oświadczenia dostępna jest tutaj. Pogląd ten jest zgodny z jego życiową postawą. Pan Firtasz jest zagorzałym ukraińskim patriotą, który zawsze opowiadał się za silną i niepodległą Ukrainą. Zob. komentarz Dmytra Firtasza na ten temat, wystosowany w maju 2014 roku.

Pan Firtasz poświęcił całą swoją energię i zasoby na rzecz działań wojennych. Jego fabryki produkują zapory przeciwpancerne służące do obrony ukraińskich miast i utrzymują podstawowe usługi wspierające ukraińską infrastrukturę i gospodarkę. Od czasu inwazji pracuje on przez całą dobę, wspierając akcje humanitarne.

Niektóre media nadal publikują jednak te same nieprawdziwe informacje o panu Firtaszu, które publikowały przez wiele lat, twierdząc, że przyjmuje on prorosyjską postawę, że ma bliskie związki z Putinem i Kremlem oraz, że posiada powiązania z rosyjską przestępczością zorganizowaną lub konkretnym domniemanym przywódcą rosyjskiej przestępczości zorganizowanej. Te wielokrotnie powielane stwierdzenia nie są prawdziwe – są one nieustannie publikowane w mediach w oparciu o insynuacje bez podania choćby jednego twardego faktu na ich poparcie.

Zwracam się do wszystkich mediów o przedstawianie faktów dotyczących pana Firtasza, skupienie się na ogromnej tragedii, jaka rozgrywa się na Ukrainie oraz zaniechanie opartych na fałszywych przesłankach ataków i oczerniania pana Firtasza, który zawsze opowiadał się za silną i niepodległą Ukrainą.

Komunikat rozpowszechniono przez Davis Goldberg Galper, zarejestrowanego zagranicznego przedstawiciela w imieniu Dmytra Firtasza. Dodatkowe informacje można uzyskać od amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie, D.C

KONTAKT:

Lanny Davis

tel. 202-480-4309

e-mail: [email protected]

SOURCE Lanny Davis