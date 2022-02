OTA Insight continua sua expansão global com novo escritório no Brasil

LONDRES e SÃO PAULO, 17 de fevereiro 2022 /PRNewswire/ -- OTA Insight, líder global em inteligência de negócios de hospitalidade baseada em nuvem, anunciou hoje a abertura de seu novo escritório localizado em São Paulo, Brasil, para acomodar o rápido crescimento na América Latina (LATAM) e alavancar o rico conjunto de talentos da área.

A expansão demonstra o compromisso da OTA Insight em fornecer dados simples de entender, em tempo real e acionáveis para hoteleiros em escala global. A OTA Insight está determinada a fornecer a melhor tecnologia hoteleira em toda a América Latina. Apoiar essas aspirações requer a abertura de um polo regional no polo tecnológico sul-americano de São Paulo. O novo escritório será liderado por Ricardo Souza, Gerente Sênior de Desenvolvimento de Negócios e Líder da Equipe LATAM, onde ele liderará as decisões estratégicas regionais, além de fornecer uma estrutura coesa para atender plenamente clientes e clientes atuais e potenciais.

"Nossa nova localização em São Paulo é o próximo passo lógico em nossa estratégia de crescimento internacional, fornecendo à OTA Insight a base ideal para expandir estrategicamente no mercado LATAM", disse Ricardo Souza. "O mercado LATAM, particularmente o Brasil, foi fortemente impactado pela pandemia, mas à medida que os mercados começaram a se recuperar e ganhar força, percebemos oportunidades para a tecnologia hoteleira em todo o cenário de hospitalidade na América Latina. Acreditamos que agora é o momento certo para fincar nossa bandeira e, finalmente, declarar nosso compromisso com a região LATAM. Também estamos ansiosos para reunir todos os nossos atuais representantes da América Latina neste hub e aumentar a equipe a partir do pool de talentos local.

Entre as novidades da equipe LATAM estão os profissionais de hotelaria Felippe Campanha e Roberta Osório. Além disso, a OTA Insight tem o prazer de receber a veterana da indústria hoteleira Pilar Osorio, que ajudará a liderar e acelerar a expansão da América Latina. Pilar traz mais de trinta anos de experiência hoteleira em vendas, marketing e distribuição. "Estou muito feliz em ingressar na OTA Insight neste momento da trajetória de crescimento da empresa", comentou Pilar Osorio. "Escolhemos São Paulo como nossa sede na América Latina por vários motivos, mas nenhum mais importante do que o excepcional conjunto de talentos que ela oferece, o que nos permitirá evoluir ainda mais e continuar a expandir e atender a mais clientes com nossos produtos líderes do setor."

A vibrante metrópole de São Paulo é a potência econômica do Brasil e abriga uma das comunidades de tecnologia mais dinâmicas do mundo. A maior cidade da América do Sul é a base da América do Sul para uma série de empresas da Fortune 500, como Airbnb, Netflix e Amazon, possui um grande número de start-ups, incluindo vários unicórnios caseiros, como a empresa de compartilhamento de viagens 99 e a fintech Nubank; tornando São Paulo o lugar ideal para o OTA Insight.

São Paulo é o sétimo escritório da OTA Insight, além de Dallas, Denver, Sydney, Cingapura, Ghent e Londres.O novo local foi inaugurado oficialmente em 17 de Janeiro e fortalecerá a crescente presença da empresa na América Latina. A empresa oferece suporte a mais de 55.000 propriedades em 185 países e possui hubs em seis continentes.



A OTA Insight, que atualmente tem 230 funcionários, fornece aos hoteleiros um conjunto de soluções de gerenciamento de receita desde seu lançamento em 2012. Ao longo de 2022, a OTA Insight continuará a contratar talentos excepcionais em sua rede global de escritórios.

Para ver as vagas de emprego atuais, visite: https://www.otainsight.com/company/careers

O OTA Insight capacita os hoteleiros a terem resultados de receita, distribuição e marketing mais inteligentes por meio de sua plataforma comercial líder de mercado. Com atualizações em tempo real, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e painéis altamente intuitivos e personalizáveis, a OTA Insight tem integração com várias ferramentas do setor, incluindo sistemas de gerenciamento de propriedades hoteleiras, soluções RMS líderes e provedores de benchmarking de dados. A equipe de especialistas internacionais da OTA Insight oferece suporte a mais de 55.000 propriedades em 185 países. Vencedora das categorias Best Rate Shopping & Market Intelligence Solution, Parity Management Software e Business Intelligence nos HotelTechAwards 2020 e 2021, a OTA Insight é amplamente reconhecida como líder em business intelligence para hotelaria.

Contacto: Adam Swart, (917) 359-8969, [email protected].

FONTE OTA Insight

