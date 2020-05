OTB Invest fará Webinar Visto EB-5 sobre programa que concede o Green Card

"O Visto EB-5 concede o Green Card a investidores estrangeiros que aportam 900 mil dólares em projetos no país. O investimento precisa gerar ao menos 10 empregos em regiões selecionadas pelo USCIS, o Departamento de Imigração americano. Assim, os EUA captam recursos no exterior, fomentam a economia local de cidades que precisam de impulso e oferecem crédito mais barato a empresas que geram emprego e renda", explica David.

Além disso, o Programa EB-5 atrai pessoas de alto poder aquisitivo que, ao se instalarem em suas cidades, vão consumir e produzir ainda mais valor. "Estudos indicam que, para cada dólar proveniente do EB-5, são gerados outros 10 dólares na economia local", afirma o especialista.

Já para os estrangeiros, que ao final do processo resgatam o investimento de volta, o principal benefício é poder morar, estudar e trabalhar de forma permanente nos EUA. "Este é o melhor momento para dar entrada no processo: como as leis americanas não são retroativas, ainda que haja novas alterações na política de imigração, os processos já iniciados seguirão normalmente", completa David.

