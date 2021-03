OTC Markets byder LeoVegas AB velkommen til OTCQX

NEW YORK, 26. marts 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), der driver finansielle markeder for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, oplyser i dag, at LeoVegas AB (Nasdaq STO: LEO;OTCQX: LEOVF), en global spilvirksomhed, er blevet godkendt til at blive handlet på OTCQX® Best Market.

LeoVegas AB vil blive handlet på OTCQX under symbolet "LEOVF." Amerikanske investorer kan finde gældende finansielle meddelelser og Real-Time Level 2-angivelser for selskabet på www.otcmarkets.com .

Opgradering til OTCQX-markedet er et vigtigt skridt for virksomheder, der ønsker at levere transparente handelsmuligheder for investorer i USA. For selskaber, der er noteret på en kvalificeret international børs, gør strømlinede markedsstandarder disse i stand til at bruge deres rapportering på hjemmemarkedet til at gøre denne tilgængelig i USA. For at kvalificere sig til OTCQX skal selskaberne overholde høje finansielle standarder, følge de højeste standarder inden for corporate governance og vise, at man overholder gældende børslovgivning.

"I dag er ca. 12 % af vores aktionærer fra USA, og vi ser en stadig voksende interesse i LeoVegas som virksomhed og som investering. Beslutningen om også at blive noteret på OTCQX vil hjælpe os med at blive mere tilgængelige for amerikanske aktieinvestorer og dermed gøre, at andre kan komme med os på vores vækstrejse fremad. Må jeg byde alle de nye aktionærer velkommen, som dette vil bringe," siger Gustaf Hagman, koncernchef for LeoVegas.

B. Riley Securities, Inc. fungerede som sponsor for selskabet på OTCQX.

Om LeoVegas AB

LeoVegas' vision og position er "Kongen af Casino". Den globale koncern LeoVegas Mobile Gaming Group tilbyder spil på Casino, Live Casino, Bingo og Sport. Moderselskabet LeoVegas AB (publ.) har hjemsted i Sverige og dets aktiviteter findes hovedsagelig på Malta. Virksomhedens aktier er noteret på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

LeoVegas blev grundlagt i 2011. Det er en global spilvirksomhed med otte lokale spillicenser og er førende på markedet for mobilcasino i Norden og Europa. Forretningsideen er at skabe den ultimative spiloplevelse på mobile enheder ved hjælp af produktinnovation og stærk varemærkegenkendelse på baggrund af en ansvarlig tilgang.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver the OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi en mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der leverer likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, man ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

SOURCE OTC Markets Group Inc.