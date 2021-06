OTC Markets Group byder Aker Carbon Capture AS velkommen til OTCQX

NEW YORK, 8 juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør af finansielle markeder for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer, meddelte i dag, at Aker Carbon Capture AS (Euronext Growth Oslo: ACC;OTCQX: AKCCF), en dedikeret virksomhed inden for kulstofopsamlingsteknologi, har kvalificeret sig til at blive handlet på OTCQX® Best Market. Aker Carbon Capture AS blev opgraderet til OTCQX fra Pink®-markedet.

Aker Carbon Capture AS begynder at blive handlet på OTCQX under symbolet "AKCCF". Amerikanske investorer kan finde gældende finansielle meddelelser og Real-Time Level 2-angivelser for selskabet på www.otcmarkets.com.

Opgradering til OTCQX-markedet er et vigtigt skridt for virksomheder, der ønsker at levere transparente handelsmuligheder for investorer i USA. For selskaber, der er noteret på en kvalificeret international børs, gør strømlinede markedsstandarder disse i stand til at bruge deres rapportering på hjemmemarkedet til at gøre denne tilgængelig i USA. For at kvalificere sig til OTCQX skal selskaberne overholde høje finansielle standarder, følge de højeste standarder inden for corporate governance og vise, at man overholder gældende børslovgivning.

"Aker Carbon Capture bliver i dag en af de første Euronext Growth Oslo-noterede virksomheder, der begynder cross-trading i USA på OTCQX-markedet," siger Jason Paltrowitz, administrerende vicepræsident for Corporate Services hos OTC Markets Group. "OTCQX giver Euronext Growth Oslo-noterede virksomheder mulighed for at gøre deres lokale oplysninger let tilgængelige for amerikanske investorer og for at skabe synlighed på det amerikanske marked. Vi er glade for at byde Aker Carbon Capture, et dedikeret kulstofopsamlingsteknologiselskab, velkommen til vores premiummarked."

"Aker Carbon Captures vellykkede notering på OTCQX-markedet vil øge vores synlighed i det amerikanske investeringssamfund, mens vi fortsætter med at udvide vores aktionærbase," siger Valborg Lundegaard, administrerende direktør for Aker Carbon Capture AS. "Det er vigtigt, at selskabets OTCQX-notering vil gøre det muligt at købe og besidde vores aktier i amerikanske dollars, hvilket fjerner en hindring for potentielle investorer. I takt med at verden aktivt bevæger sig i retning af lavere emissioner, er vi glade for at kunne tilbyde investorerne en attraktiv måde at investere i en renere fremtid på."

Rose & Co. Capital Advisors, LLC fungerede som selskabets OTCQX-sponsor.

Om Aker Carbon Capture AS

Aker Carbon Capture er en dedikeret teknologivirksomhed inden for kulstofopsamling med løsninger, tjenester og teknologier, der gør det muligt for kunderne at reducere CO2-emissionerne fra deres industrielle anlæg betydeligt. Vi leverer til en række industrier med kulstofemissioner, herunder cement, affald til energi, gas til energi og "blå" brint. Virksomheden har mere end to årtiers erfaring og teknologiudvikling i kraft af vores arv som en del af Aker-koncernen.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11.000 amerikanske og globale værdipapirer. Gennem OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi et mangesidigt netværk af børsmæglere og handlere, der leverer likviditet og udførelse af finansielle operationer. Vi gør investorerne i stand til enkelt at handle hos den mægler, man ønsker, og gør selskaberne i stand til at forbedre kvaliteten af den information, som er tilgængelig for investorerne.

For at lære mere om hvordan vi skaber bedre informerede og mere effektive markeder, besøg www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er der drives af OTC Link LLC, medlem af FINRA/SIPC.

Tilmeld dig OTC Markets RSS Feed

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

Related Links

http://www.otcmarkets.com



SOURCE OTC Markets Group Inc.