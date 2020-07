OTC Markets Group nimeää Arctic Securities LLC:n an OTCQX-sponsoriksi

NEW YORK, 14. heinäkuuta, 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), rahoitusmarkkinoilla toimiva operaattori 10 000 yhdysvaltalaiselle ja globaalille arvopaperille ilmoitti, että Arctic Securities LLC, itsenäinen rahoituksellisten palveluiden toimittaja, jolla toimipaikat Oslossa, Tukholmassa, New Yorkissa, Rio de Janeirossa ja Houstonissa, on nimetty OTCQX-sponsoriksi Pohjoismaiden alueella.

Arctic Securities LLC on hyväksytty OTC Markets Groupin puolesta toimimaan sponsorina yhtiöille, jotka listataan OTCQX- ja OTCQB-markkinoilla ja ensimmäinen FINRA-lisensoitu sijoituspankki edustamaan Pohjoismaiden aluetta tässä kapasiteetissa.

"OTC Markets Group toivottaa Arctic Securities LLC:n tervetulleeksi OTCQX-sponsorien yhteisöömme," totesi Joe Coveney, VTJ, kansainväliset yrityspalvelut OTC Markets Groupissa. "Pohjoismaisten liikkeeseenlaskijoiden pyrkiessä parantamaan arvopapereidensa markkinoitavuutta Yhdysvalloissa, pätevät neuvonantajat ovat edelleen tärkeässä roolissa suuntaviivojen navigoinnissa, jotka ovat määritettyjä OTCQX ja OTCQB -säännöissämme."

Audun Hoen, Arctic Securities -yhtiön johtaja Yhdysvaltain liiketoiminnan osalta lisäsi; "Pohjoismaisten pörssiyhtiöiden tarjoaminen on keino päästä Yhdysvaltain sijoittajamarkkinoille täydentäen kaikkia muita sijoituspankkipalveluita, joiden osalta Arctic Group on johtava tarjoaja kotimarkkinoillaan."

Tullakseen kelpuutetuksi OTCQX-markkinoille, kaikkien yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten yhtiöiden tulee hyödyntää OTCQX-sponsoria. Saadaksesi lisätietoja OTCQX-markkinoista, ota yhteyttä Joe Coveneyyn osoitteessa [email protected].

Tietoja koskien Arctic Securities LLC:tä

Arctic Group on johtava, itsenäinen rahoituksellisten palveluiden tuottaja, joka avasi ovensa liiketoiminnoille elokuussa 2007. Vuodesta 2007, Arctic Securities LLC on laajentanut kansainvälistä jalanjälkiään toimistoillaan Oslossa, Tukholmassa, New Yorkissa, Rio de Janeirossa ja Houstonissa, aina voimakkaalla norjalaisella perinteellä ytimessään. Yhtiö pyrkii tuomaan arvoa ja olemaan ensisijainen keskustelukumppani asiakkailleen absoluuttisella sitoumuksellaan rehellisyyteen, laatuun ja pitkäaikaisiin suhteisiin, toimittaen erinomaisuutta aina ja kaikkialla.

Tietoja koskien OTC Markets Group Inc. -yhtiötä

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) toimittaa sisällöt OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market 10 000 Yhdysvaltain ja globaaleille arvopapereille. OTC Link® ATS ja OTC Link ECN välityksellä, muodostamme monimuotoisen verkoston meklari-jälleenmyyjiä, jotka toimittavat likviditeetti- ja toteutuspalveluja. Mahdollistamme helpon kaupankäynnin sijoittajille heidän valitsemansa meklarin välityksellä ja voimistamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille saatavilla olevien tietojen laatua.

Oppiaksesi lisää siitä, kuinka luomme paremmin informoituja ja tehokkaampia markkinoita, vieraile sivustolla www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC:n säätelemiä ATS-toimittajia, OTC Link LLC:n toimittamana, joka on FINRA/SIPC:n jäsen.

