OTC Markets Group nimittää Soren Brinkmannin OTCQX-sponsoriksi

NEW YORK, 26. kesäkuuta 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), joka on rahastomarkkinoiden operaattori 10 000:lle yhdysvaltalaiselle ja globaaliselle arvopaperille, ilmoitti että Brinkmann Kronborg Henriksen (BKH Law) -lakitoimistoa edustava Soren Brinkmann on nimitetty OTCQX-sponsoriksi edustamaan Pohjoismaita.

OTC Markets Group on hyväksynyt Brinkmann Kronborg Henrikseniä edustavan Soren Brinkmannin sponsoriksi yrityksille, joiden on tarkoitus toimia OTCQX- ja OTCQB-markkinoilla. Brinkmann Kronborg Henriksen lukeutuu alueen johtaviin lakitoimistoihin. Se on pääomamarkkinastrategioiden asiantuntija.

"OTC Markets Groupilla on ilo toivottaa Soren Brinkmann tervetulleeksi pätevien OTCQX-sponsoreiden yhteisöön," sanoi Joe Coveney, OTC Markets Groupin kansainvälisten yrityspalveluiden varapääjohtaja. "Pohjoismaalaiset pörssiyhtiöt valitsevat usein OTCQX-markkinat kustannustehokkaana keinona saavuttaa yhdysvaltalaissijoittajia. Siksi on tärkeää, että ammatti-ihmiset hallitsevat OTCQX-sääntöihin liittyvät seikat."

Kaikkien yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten yritysten on kytkeydyttävä OTCQX-sponsorin kanssa päästäkseen OTCQX-markkinoille. Lisätietoja OTCQX-markkinoista saat Joe Coveneyltä osoitteesta [email protected].

Tietoja Brinkmann Kronborg Henriksenistä

Brinkmann Kronborg Henriksen on tanskalainen lakitoimisto, jonka näkökulma on kansainvälinen. Se avustaa tanskalaisyrityksiä kansainvälisissä toimissa ja ohjeistaa ulkomaalaisia yrityksiä Tanskan kauppaoikeuteen liittyvissä asioissa.

Brinkmann Kronborg Henriksen on Meritaksen jäsen. Meritas on johtava esivalikoitu riippumaton lakitoimistojen verkosto, joka keskittyy liikkeenharjoittajiin. Meritaksen kautta Brinkmann Kronborg Henriksen tarjoaa asiakkailleen laatuvarmistettuja ohjeita noin 250:lle globaaliselle markkina-alueelle, hyödyntäen lähes 7 500:aa juristia.

Tietoja OTC Markets Group Inc.:stä

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) operoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -markkinoita 10 000:lle yhdysvaltalaiselle ja globaaliselle arvopaperille. Hyödynnämme OTC Link® ATS ja OTC Link ECN -markkinoita liittyäksemme pörssimeklareiden monipuoliseen verkostoon. Nämä tarjoavat likviditeettiä ja toteutuspalveluita. Avullamme sijoittajat tekevät kauppoja helposti valitsemansa meklarin kautta ja parantavat sijoittajille tarjottujen tietojen laatua.

Kuullaksesi enemmän tavoistamme luoda asiantuntevampia ja tehokkaampia markkinoita, käy osoitteessa www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC:n valvomia ATS-markkinapaikkoja. Näitä operoi OTC Link LLC, joka on FINRA/SIPC-jäsen.

