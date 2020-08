OTC Markets Group ønsker AAC Clyde Space AB velkommen til OTCQX

New York i USA, 25. august 2020 /PRNewswire/ – OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), som opererer finansmarkeder på vegne av 10 000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde i dag at AAC Clyde Space AB (NASDAQ First North Premier Growth Market: AAC;OTCQX: ACCMF) har kvalifisert seg for handel på OTC QX® Best Market. AAC Clyde Space AB spesialiserer seg på avanserte nanosatellittfartøyer, oppdragstjenester og pålitelige undersystemer.

Handel med AAC Clyde Space AB skjer under symbolet «ACCMF» på OTCQX. På www.otcmarkets.com finner amerikanske investorer gjeldende finansinformasjon og noteringer i sanntidsnivå 2 for AAC Clyde Space AB.

Handel på OTCQX-markedet gir selskaper tidsbesparende og kostnadseffektiv tilgang til de amerikanske kapitalmarkedene. For selskaper notert på en kvalifisert internasjonal børs gjør strømlinjeformede markedsstandarder det mulig å benytte hjemmemarkedsrapportering ved tilgjengeliggjøring av informasjon i USA. For å kvalifisere seg til OTCQX må selskaper oppnå høye økonomiske standarder, følge god praksis for selskapsledelse og overholde gjeldende verdipapirlov.

«Vi er fornøyd med å ønske AAC Clyde Space AB velkommen til OTCQX Best Market som det første krysshandlende NASDAQ First North Premier Growth Market-børsnoterte selskapet», sa konserndirektør for Corporate Services Jason Paltrowitz i OTC Markets Group. «OTCQX-markedet støtter internasjonale selskaper som ønsker å øke synligheten og åpenheten sin i det amerikanske offentlige markedet. Handel på NASDAQ First North Premier-vekstmarkedet i Stockholm, samt på OTCQX-markedet i USA, muliggjør økt global investorbevissthet overfor AAC Clyde Space AB.

«Å tre inn i OTCQX® Best Market gjør det enklere for amerikanske investorer å ta del i vår visjon om å lede NewSpace-revolusjonen – dette er vi veldig fornøyd med. AAC Clyde Space AB opererer i et raskt voksende høyteknologimarked som forventes å vokse eksponentielt de kommende årene. Vi ser mange muligheter i det amerikanske markedet for 'Space as a Service'-tilbudene vi tilbyr, og de svært pålitelige og avanserte løsningene våre. Å ha en sterk amerikansk investorbase hjelper oss å gripe fatt i slike muligheter», sier administrerende direktør Luis Gomes i AAC Clyde Space AB.

B. Riley FBR fungerte som selskapets OTCQX-sponsor. B. Riley FBR er driftsnavnet til B. Riley Securities, Inc. B Riley FBR er en «full-service»-investeringsbank og et datterselskap tilhørende B. Riley Financial Inc. De tilbyr bedriftsfinansiering, forsknings-, salgs- og handelstjenester og har base i Los Angeles med kontorer over hele USA.

Om AAC Clyde Space AB

AAC Clyde Space-gruppen tilbyr både tjenester og ferdigløsninger – alt fra design av oppdrag til operasjoner i bane rundt jorden. Pålitelige, egendefinerbare satellittplattformer på 1–50 kg, samt et komplett utvalg av undersystemer for kubesatellitter og små satellitter, inngår i produkt- og tjenesteutvalget. Enestående erfaring og end-to-end-service gjør det mulig for AAC Clyde Spaces kunder å nå oppdragsmålene sine gjennom et enkelt og pålitelig kontaktpunkt.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 10 000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN sammenkobler vi til et mangfoldig nettverk av aksjemeglere som leverer likviditets- og utførelsestjenester. Vi gjør det enkelt for investorer å handle gjennom meglere de selv velger, samt gi selskaper muligheten til å forbedre informasjonskvaliteten tilgjengelig for investorer.

Hvis du vil lære mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, kan du besøke www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er som drives av OTC Link LLC, medlem av FINRA/SIPC.

