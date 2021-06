OTC Markets Group ønsker Aker Carbon Capture AS velkommen til OTCQX

NEW YORK, 8. juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør av finansmarkeder for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde i dag at Aker Offshore Wind AS (Euronext Growth Oslo: ACC;OTCQX: AKCCF), et dedikert karbonfangst-teknologi selskap, har kvalifisert seg til å handle på OTCQX® Best Market. Aker Carbon Capture AS ble oppgradert til OTCQX fra Pink®-markedet.

Aker Carbon Capture AS skal handle på OTCQX under symbolet "AKCCF." Amerikanske investorer kan finne aktuelle økonomiske opplysninger og Real-Time Level 2 kursene til selskapet på www.otcmarkets.com.

Oppgradering til OTCQX Market er et viktig skritt for selskaper som ønsker å tilby gjennomsiktig handel for sine amerikanske investorer. Når det gjelder selskaper som er notert på en kvalifisert internasjonal børs, gjør strømlinjeformede markedsstandarder dem i stand til å bruke rapporteringen på hjemmemarkedet for å gjøre informasjonen tilgjengelig i USA. For å kvalifisere seg for OTCQX, må selskaper oppfylle høye økonomiske standarder, følge god praksis for selskapsledelse og vise at de handler i samsvar med gjeldende verdipapirlover.

"Aker Carbon Capture skal i dag bli ett av de første Euronext Growth Oslo-børsnoterte selskapene som skal krysshandle på OTCQX Market i USA," sa Jason Paltrowitz, konserndirektør for bedriftstjenester ved OTC Markets Group. "OTCQX gjør det mulig for Euronext Growth Oslo-børsnoterte selskaper å gjøre sin lokale børsinformasjon lett tilgjengelig for amerikanske investorer og bli synlige i det amerikanske markedet. Vi vil gjerne ønske Aker Carbon Capture, et dedikert karbonfangst-teknologi selskap, velkommen til vårt premiummarked."

"Aker Carbon Captures vellykkede notering på OTCQX Market vil øke vår synlighet i det amerikanske investeringsfellesskapet, mens vi fortsetter å utvide vår aksjonærbase," sa Valborg Lundegaard, administrerende direktør i Aker Carbon Capture AS. "Det er viktig at selskapets OTCQX-notering vil gjøre det mulig å kjøpe og holde våre aksjer i amerikanske dollar, og med det fjerne et hinder for kommende investorer. Når verden aktivt beveger seg mot lavere utslipp, er vi glade for å gi investorer en attraktiv mulighet til å investere i en renere fremtid. "

Rose & Co. Capital Advisors, LLC fungerte som selskapets OTCQX-sponsor.

Om Aker Carbon Capture AS

Aker Carbon Capture er et dedikert karbonfangst-teknologi selskap med løsninger, tjenester og teknologier som gjør det mulig for deres kunder å redusere CO2-utslippene fra sine industrielle anlegg betydelig. Vi betjener en rekke bransjer med karbonutslipp, inkludert sement, avfall-til-energi, gass-til-energi og ''blå'' hydrogen. Selskapet har mer enn to tiår med erfaring og teknologiutvikling gjennom vår arv som en del av Aker Group.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi et mangfoldig nettverk av meglerforhandlere som tilbyr likviditets- og handeltjenester. Vi gjør det mulig for investorer å enkelt handle gjennom den megleren de ønsker å bruke og hjelper selskapene med å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorer.

For å lære mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, besøk www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATSer, som drives av OTC Link LLC, et medlem av FINRA / SIPC.

