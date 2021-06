OTC Markets Group ønsker Aker Offshore Wind AS velkommen til OTCQX

NEW YORK, 8. juni 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør av finansmarkeder for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde i dag at Aker Offshore Wind AS (Euronext Growth Oslo: AOW;OTCQX: AKOWF), en offshore vindutvikler med hovedkontor i Norge, har kvalifisert seg til å handle på OTCQX® Best Market. Aker Offshore Wind AS ble oppgradert til OTCQX fra Pink®-markedet.

Aker Offshore Wind AS skal handle på OTCQX under symbolet "AKOWF." Amerikanske investorer kan finne aktuelle økonomiske opplysninger og Real-Time Level 2 kursene til selskapet på www.otcmarkets.com.

Oppgradering til OTCQX Market er et viktig skritt for selskaper som ønsker å tilby gjennomsiktig handel for sine amerikanske investorer. Når det gjelder selskaper som er notert på en kvalifisert internasjonal børs, gjør strømlinjeformede markedsstandarder dem i stand til å bruke rapporteringen på hjemmemarkedet for å gjøre informasjonen tilgjengelig i USA. For å kvalifisere seg for OTCQX, må selskaper oppfylle høye økonomiske standarder, følge god praksis for selskapsledelse og vise at de handler i samsvar med gjeldende verdipapirlover.

"Vi vil gratulere Aker Offshore Wind, ett av de første Euronext Growth Oslo-børsnoterte selskapene som skal krysshandle på OTCQX Market i USA," sa Jason Paltrowitz, konserndirektør for bedriftstjenester ved OTC Markets Group. "Euronext Growth Oslo ble nylig godkjent som en kvalifisert valuta av OTC Markets Group, som gjør det mulig for selskaper som er notert på markedet å bruke sin lokale børsinformasjon for å oppfylle OTCQX-kvalifikasjoner og gi gjennomsiktighet for amerikanske investorer. Vi vil gjerne støtte Aker Offshore Wind, siden det globale offshore vindselskapet skaper synlighet og engasjerer en bredere investorbase i USA."

"Vi er glade for å kunne tilby USA-baserte investorer økt tilgang til våre aksjer gjennom OTCQX-noteringen," sa Kristian Monsen Røkke, styreleder i Aker Offshore Wind. "Med en global og utvidende portefølje, inkludert aktive prosjekter i Nord-Amerika, finnes det en betydelig interesse blant investorer globalt. Børsnotering i amerikanske dollar oppnådd gjennom OTCQX er et ytterligere skritt vi har tatt for å utvide vår tilstedeværelse og synlighet på et viktig marked for prosjekter og investeringer i ren energi. "

Rose & Co. Capital Advisors, LLC fungerte som selskapets OTCQX-sponsor.

Om Aker Offshore Wind AS

Aker Offshore Wind har som mål å skape en bærekraftig fremtid. Vi er en offshore vindutvikler med hovedkontor i Norge og hovedfokus på dypere vann der det er behov for flytende installasjoner. Aker Offshore Wind har med suksess hentet kostnadseffektive teknologier fra flere tiår med offshore energiutvikling i Aker-gruppen og gjennom eierandelen i Principle Power. Som en global aktør består den nåværende porteføljen deres av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN kobler vi et mangfoldig nettverk av meglerforhandlere som tilbyr likviditets- og handeltjenester. Vi gjør det mulig for investorer å enkelt handle gjennom den megleren de ønsker å bruke og hjelper selskapene med å forbedre kvaliteten på informasjonen som er tilgjengelig for investorer.

For å lære mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, besøk www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATSer, som drives av OTC Link LLC, et medlem av FINRA / SIPC.

