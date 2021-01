OTC Markets Group ønsker Atlantic Sapphire ASA velkommen til OTCQX

NEW YORK, 15. januar 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM),operatør av finansmarkedene for 11.000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde i dag Atlantic Sapphire ASA (Oslo Børs: ASA;OTCQX: AASZF), et banebrytende selskap på bærekraftig Bluehouse® lakseoppdrett (på land) i Miami i Florida, USA, har kvalifisert seg til å handle på OTCQX® Best-markedet.

Atlantic Sapphire ASA begynner å handle på OTCQX under symbolet "AASZF." Amerikanske investorer kan finne gjeldende økonomiske opplysninger og sanntid nivå 2-kurser for selskapet på www.otcmarkets.com .

Handel på OTCQX-markedet tilbyr selskaper virksom og kostnadseffektiv tilgang til det amerikanske kapitalmarkedet. For selskaper som er notert på en kvalifisert internasjonal børs, gjør strømlinjeformede markedsstandarder dem i stand til å bruke rapportering for hjemmemarkedet, for å gjøre informasjonen tilgjengelig i USA. For å kvalifisere for OTCQX, må selskaper oppfylle høye økonomiske standarder, følge god praksis for selskapsledelse og demonstrere samsvar med gjeldende verdipapirlover.

"Gratulerer til Atlantic Sapphire ASA med kvalifiseringen til OTCQX Best-markedet," sa Joe Coveney, visepresident for bedriftstjenester ved OTC Markets Group. "Vi er glade for å kunne støtte innovative internasjonale gründerselskaper som ønsker å styrke åpenhet og gi bedre tilgang til offentliggjøring og handel for amerikanske investorer. Krysshandel på OTCQX i USA vil muliggjøre Atlantic Sapphire ASA, som er notert på Oslo Børs, å nyansere investorbasen og utvide sitt globale engasjement ytterligere."

Johan E. Andreassen, styreformann for Atlantic Sapphire ASA, sa, "siden den første amerikanske innhøstingen i september 2020, har Bluehouse Salmon utvidet detaljhandelsavtrykket til mer enn 1000 steder, med stadig flere online butikker når vi fortsetter å øke produksjonen mot vårt 2031-mål om 220 000 tonn innhøsting (ca. 1 milliard laksemåltider hvert år). Atlantic Sapphires banebrytende spydspissteknologi og akvakultur gir et sunt produkt som hjelper å eliminere miljørelaterte bekymringer knyttet til lakseoppdrett. Bluehouse Salmon har en delikat og mild smak, er oppdrettet uten antibiotika eller plantevernmidler, i en vannkilde uten mikroplast. Som verdens største landbaserte lakseoppdrettsanlegg med primær drift i USA, er vi glade for å bli lansert på et amerikansk marked og for å differensiere investorbasen ytterligere i takt med at vi utvider virksomheten."

Arctic Securities LLC opptrer som selskapets OTCQX sponsor.

Om Atlantic Sapphire ASA

Atlantic Sapphire driver lokalt banebrytende Bluehouse® lakesoppdrett (på land), og endrer den globale proteinproduksjonen. Atlantic Sapphire har drevet sitt innovasjonssenter i Danmark siden 2011 med sterkt fokus på FoU og innovasjon for å utstyre selskapet med teknologi og prosedyrer som gjør det mulig for selskapet å øke produksjonen kommersielt i sluttmarkedene nær forbrukeren.

I USA har selskapet siden 2010 jobbet for å finne og godkjenne det ideelle stedet for Bluehouse® oppdrett i Miami i Florida. Selskapet har fullført fase 1 i utbyggingen, som forventes å høste ca 10.000 tonn laks årlig, og gjennomførte sin første kommersielle høst i USA i september 2020. Selskapet har også sikret seg de viktigste amerikanske vanntillatelsene for å kunne produsere opptil 90.000 tonn på stedet, og har en målsetting på høstevolum i 2031 på 220.000 tonn.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best-markedet, OTCQB® Venture-markedet og Pink® Open-markedet med 11.000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN, forener vi et mangfoldig nettverk av meglere som tilbyr likviditets- og forvaltningstjenester. Vi gjør det mulig for investorer å enkelt handle gjennom ønsket megler og styrker selskaper gjennom kvaliteten på tilgjengelig informasjon for investorer.

For å lære mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, se www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, driftet av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

