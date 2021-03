OTC Markets Group ønsker LeoVegas AB velkommen til OTCQX

NEW YORK, 26. mars 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX:OTCM),operatør av finansmarkedene for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer, kunngjorde i dag LeoVegas AB(Nasdaq STO: LEO,OTCQX: LEOVF), en verdensomfattende spilloperatør har blitt kvalifisert for handel på OTCQX® Best Market.

LeoVegas AB begynner å handle på OTCQX under symbolet "LEOVF."Amerikanske investorer kan finne gjeldende økonomiske opplysninger og sanntidsnivå 2-kurser for selskapet på www.otcmarkets.com.

Oppgradering til OTCQX Market er et viktig skritt for selskaper som ønsker å tilby gjennomskinnelig handel til sine amerikanske investorer. For selskaper som er notert på en kvalifisert internasjonal børs, gjør strømlinjeformede markeds-standarder dem i stand til å bruke rapportering for hjemmemarkedet, for å gjøre informasjonen sin tilgjengelig i USA. For å kvalifisere for OTCQX, må selskaper oppfylle høye økonomiske standarder, følge god praksis for selskapsledelse og demonstrere samsvar med gjeldende verdipapirlover.

"Today er omtrent 12 % av våre aksjonærer fra USA, og vi opplever stadig større interesse for LeoVegas som selskap og investering. Avgjørelsen om å også begynne handel på OTCQX vil bidra til å gjøre oss mer tilgjengelig for amerikanske aksjeinvestorer og dermed la andre bli med oss på veksten og reisen videre. Jeg vil ønske alle de nye aksjonærene dette kommer til å medføre velkommen", uttalte Gustaf Hagman, konsernsjef i LeoVegas Group.

B. Riley Securities, Inc. opptrer som selskapets OTCQX-sponsor.

Om LeoVegas AB

Visjonen og posisjonen til LeoVegas er "Konge av casino". Den verdensomfattende gruppen LeoVegas Mobile Gaming Group tilbyr spill i Casino, Live Casino, Bingo og Sport. Moderselskapet LeoVegas AB (offentlig) er plassert i Sverige og operasjonene er stort sett plassert i Malta. Selskapets aksjer er notert på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com

LeoVegas ble grunnlagt i 2011 og er en verdensomfattende spilloperatør med åtte lokale spillelisenser og markedsledende innen mobil-casino i Norden og Europa. Forretningskonseptet er å skape en ultimat spilleopplevelse på mobile enheter gjennom innovasjon av produkter og sterk varemerke-gjenkjenning via en ansvarlig tilnærming.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 11 000 amerikanske og globale verdipapirer. Gjennom OTC Link® ATS og OTC Link ECN, forener vi et mangfoldig nettverk av meglere som tilbyr likviditets- og forvaltningstjenester. Vi gjør det mulig for investorer å enkelt handle gjennom ønsket megler og styrker selskaper gjennom kvaliteten på tilgjengelig informasjon for investorer.

For å lære mer om hvordan vi skaper bedre informerte og mer effektive markeder, se www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerte ATS-er, driftet av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

Abonner på OTC Markets RSS-feed

Mediekontakt:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

Related Links

http://www.otcmarkets.com



SOURCE OTC Markets Group Inc.