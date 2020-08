OTC Markets Group toivottaa AAC Clyde Space AB:n tervetulleeksi OTCQX:ään

NEW YORK, 25. elokuuta 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), rahoitusmarkkinoilla toimiva 10 000 yhdysvaltalaisen ja globaalin arvopaperin operaattori, ilmoitti tänään, että edistyneisiin nanosatelliitteihin, missiopalveluihin ja luotettaviin alijärjestelmiin erikoistunut AAC Clyde Space AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: AAC;OTCQX: ACCMF) on hyväksytty OTCQX® Best Market -kaupankäyntiin.

AAC Clyde Space AB:n kaupankäynti tapahtuuOTCQX:ssä symbolilla "ACCMF". Yhdysvaltalaiset sijoittajat löytävät yhtiön nykyiset taloustiedot ja reaaliaikaiset tason 2 toimeksiannot osoitteesta www.otcmarkets.com.

OTCQX-kaupankäynti tarjoaa yhtiöille kustannustehokkaan pääsyn Yhdysvaltain pääomamarkkinoille. Jos yhtiö on listautunut soveltuvaan kansainväliseen pörssiin, se voi virtaviivaisten markkinastandardien avulla tuoda tietonsa julki Yhdysvalloissa kotimarkkinaraportoinnin kautta.OTCQX:ään hyväksymiseksi yhtiön tulee noudattaa tiukkoja talousstandardeja, noudattaa yrityshallinnon parhaita käytäntöjä ja osoittaa noudattavansa sovellettavaa arvopaperilainsäädäntöä.

"Meillä on ilo ilmoittaa, että AAC Clyde Space AB on ensimmäinen Nasdaq First North Premier Growth Market -listattu yhtiö, jolla käydään myös OTCQX Best Market -kauppaa", sanoo OTC Markets Groupin Executive Vice President of Corporate Services Jason Paltrowitz. "OTCQX Market tukee kansainvälisiä yhtiöitä, jotka pyrkivät vahvistamaan näkyvyyttään ja läpinäkyvyyttään Yhdysvaltain julkisilla markkinoilla. Tukholman Nasdaq First North Premier Growth Market -kaupankäynnin ja Yhdysvaltain OTCQX Market -kaupankäynnin avulla AAC Clyde Space AB voi kasvattaa näkyvyyttään sijoittajien keskuudessa tehokkaasti.

"Olemme innoissamme päästessämme mukaan OTCQX® Best Marketiin, koska näin sijoittajat pääsevät helpommin mukaamme johtamaan new space -vallankumousta. AAC Clyde Space AB toimii nopeasti kasvavalla huipputeknologiamarkkinalla, jonka odotetaan kasvavan tulevina vuosina eksponentiaalisesti. Näemme Yhdysvaltain markkinoilla monia tilaisuuksia luotettaville ja edistyneille ratkaisuillemme sekä Space as a Service -palveluillemme. Vahva amerikkalainen sijoittajapohja auttaisi meitä tarttumaan noihin tilaisuuksiin", sanoo AAC Clyde Space AB:n toimitusjohtaja Luis Gomes.

Yhtiön OTCQX-sponsorina toimi B. Riley FBR. B. Riley FBR -nimellä toimiva B. Riley Securities Inc. on täyden palvelun investointipankki ja losangelesilaisen B. Riley Financial, Inc:n tytäryhtiö, ja sillä on toimipisteitä ympäri Yhdysvaltoja. Se tarjoaa yhtiörahoitus-, tutkimus-, myynti- ja kaupankäyntipalveluja.

Tietoa AAC Clyde Space AB:stä

AAC Clyde Space -ryhmä tarjoaa avaimet käteen -ratkaisuja missiosuunnittelusta kiertorataoperaatioihin, mukaan lukien luotettavat ja mukautettavat satelliittialustat yhdestä 50 kiloon, sekä täyden valikoiman alijärjestelmiä pieniin ja CubeSat-satelliitteihin. Lyömättömän lentohistoriansa ja end-to-end-palvelunsa avulla AAC Clyde Space auttaa asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteensa yhden luotettavan yhteyspisteen kautta.

Tietoa OTC Markets Group Inc:stä

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) on OTCQX® Best Market-, OTCQB® Venture Market- ja Pink® Open Market- operaattori 10 000 yhdysvaltalaiselle ja globaalille arvopaperille. OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n välityksellä muodostamme monimuotoisen meklariverkoston, joka toimittaa likviditeetti- ja toteutuspalveluja. Mahdollistamme sijoittajille helpon kaupankäynnin heidän valitsemansa meklarin välityksellä ja voimaannutamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tarjottavien tietojen laatua.

Lisätietoa siitä, miten luomme paremmin informoituja ja tehokkaampia markkinoita, saat osoitteesta www.otcmarkets.com .

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC:n sääntelemiä vaihtoehtoisia kaupankäyntijärjestelmiä, joiden operaattori on OTC Link LLC, FINRA/SIPC:n jäsen.

Lisätietoja:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063620/OTC_QX_Newly_Trading_Logo.jpg

