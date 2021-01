OTC Markets Group toivottaa Atlantic Sapphire ASA:n tervetulleeksi OTCQX-markkinoille

NEW YORK, 15. tammikuuta 2021 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), 11 000 yhdysvaltalaisten ja globaalien arvopaperien rahoitusmarkkinoiden operaattori ilmoitti tänään, että Atlantic Sapphire ASA (Oslo Børs: ASA;OTCQX: AASZF) Miamissa, Florida, Yhdysvallat, toimiva kestävän Bluehouse® (maakasvatetun) -lohiviljelyn edelläkävijä täyttää vaatimukset kaupankäyntiin OTCQX® Best Market -pörssissä.

Atlantic Sapphire ASA aloittaa kaupankäynninOTCQX:ssa "AASZF"-merkillä. Yhtiön viimeisimmät taloudelliset tiedot ja reaaliaikaiset 2. tason tarjoukset ovat saatavilla yhdysvaltalaisille sijoittajille osoitteessa www.otcmarkets.com.

OTCQX-markkinoilla kaupan käyminen on yhtiöille kätevä ja kustannustehokas keino päästä Yhdysvaltojen pääomamarkkinoille. Pätevään kansainväliseen pörssiin listatut yhtiöt voivat hyödyntää virtaviivaisia kauppakäytäntöjä ja hyödyntää kotimarkkinoiden tiedotusta myös Yhdysvalloissa. Jotta yhtiö voi liittyäOTCQX:ään, sen on täytettävä korkeat taloudelliset vaatimukset, noudattaa omistajaohjauksen parhaita käytäntöjä ja osoitettava noudattavansa sovellettavaa osakelainsäädäntöä.

"Onnittelut Atlantic Sapphire ASAlle OTCQX Best Marketin vaatimusten täyttämisestä," sanoo Joe Coveney, OTC Markets Group yrityspalveluiden varatoimitusjohtaja. "Meidän on ilo tukea innovatiivisia ja yrittäjähenkisiä kansainvälisiä yhtiöitä, jotka haluavat parantaa läpinäkyvyyttään ja tarjota yhdysvaltalaisille sijoittajille paremman pääsyn heidän tietoihinsa ja parempia mahdollisuuksia kaupankäyntiin. Ristikaupankäynti YhdysvalloissaOTCQX:n kautta mahdollistaa Oslo Børsissa listatun Atlantic Sapphire ASA:n laajentaa sijoittajakuntaansa ja maailmanlaajuista sitoutumistaan vieläkin paremmin."

Johan E. Andreassen, Atlantic Sapphire ASA:n puheenjohtaja, vastasi, "Bluehouse Salmonimme on laajentanut jalanjälkeään vähittäiskaupoissa jo yli 1 000 toimipaikkaan sen jälkeen, kun ensimmäinen yhdysvaltalainen sato korjattiin lokakuussa 2020, ja avaamme yhä uusia toimipaikkoja laajentamalla tuotantoamme kohti vuoden 2031 tavoitettamme 220 000 t sadosta (noin 1 miljardia lohiateriaa vuodessa). Atlantic Sapphiren mullistava huipputeknologia ja vesiviljely tuottavat terveen tuotteen, mikä auttaa myös tavalliseen lohiviljelyyn liittyvien ympäristöhuolien korjaamisessa. Bluehouse-lohen maku on herkullisen mieto, se kasvatetaan ilman antibiootteja tai torjunta-aineita vedessä, joka ei sisällä mikromuovia. Olemme maailman suurin lohen maaviljely-yhtiö, joka toimii pääosin Yhdysvalloissa, ja olemme innoissamme pääsystämme yhdysvaltalaiseen pörssiin ja mahdollisuudesta laajentaa sijoittajakuntaamme osana toimintamme laajentamista."

Yhtiön OTCQX-suosittelijana toimi Arctic Securities LLC.

Tietoa Atlantic Sapphire ASA:sta

Atlantic Sapphire on paikallinen uraa uurtava Bluehouse®-lohen (maa)viljelijä ja maailmanlaajuinen proteiinituotannon kehittäjä. Atlantic Sapphiren innovaatiokeskus on toiminut Tanskassa jo vuodesta 2011, ja se keskittyy vahvasti tuotekehittelyyn ja innovaatioihin, jonka tuottaman teknologian ja käytäntöjen avulla yhtiö voi laajentaa kaupallisesti tuotantoa kuluttajan lähiloppumarkkinoilla.

Yhtiö on tehnyt Yhdysvalloissa töitä vuodesta 2010 asti löytääkseen ja mahdollistaakseen sopivan sijainnin Bluehouse®-viljelylle Miamissa, Floridassa. Yhtiön 1. rakennusvaihe on valmis: sen odotetaan tuottavan noin 10 000 tonnia lohta vuodessa, ja yhtiön ensimmäinen Yhdysvalloissa saatu kaupallinen sato korjattiin lokakuussa 2020. Yhtiö on saanut vaadittavat Yhdysvaltojen vesistöluvat jopa 90 000 paikanpäälliseen tuotantoon. Sen sadon tavoitemäärä vuodelle 2031 on 220 000 tonnia.

Tietoa OTC Markets Group Inc.:stä

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) hallinnoi OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market ja Pink® Open Market -pörssejä 11 000 yhdysvaltalaisille ja globaaleille arvopapereille. Yhdistämme OTC Link® ATS:n ja OTC Link ECN:n kautta laajan verkoston välittäjä-jälleenmyyjiä, jotka tarjoavat likviditeetti- ja toteutuspalveluita. Autamme sijoittajia käymään kauppaa helposti haluamansa välittäjän kautta ja voimaannutamme yhtiöitä parantamaan sijoittajille tuotettavan tiedon laatua.

Lue lisää siitä, miten luomme paremmin tiedotettuja ja tehokkaampia markkinoita, sivuillamme www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS ja OTC Link ECN ovat SEC-säänneltyjä ATS-järjestelmiä, joita hallinnoi FINRA/SIPC-jäsen OTC Link LLC.

Mediayhteystiedot:

OTC Markets Group Inc., +1 (212) 896-4428, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1394985/Newly_Trading_Logo.jpg

