OTC Markets Group udpeger Arctic Securities LLC til OTCQX Sponsor

NEW YORK, 14. juli 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), operatør på de finansielle markeder for 10.000 amerikanske og globale værdipapirer, meddelte, at Arctic Securities LLC, som er en uafhængig leverandør af finansielle ydelser med afdelinger i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro og Houston, er blevet udpeget til OTCQX Sponsor for det nordiske område.

Arctic Securities LLC er godkendt af OTC Markets Group til at fungere som sponsor for virksomheder, der skal børsnoteres på markederne OTCQX og OTCQB. Arctic Securities LLC er den første investeringsbank med FINRA-licens til at repræsentere det nordiske område på dette felt.

"OTC Markets Group byder Arctic Securities LLC velkommen i vores gruppe af OTCQX Sponsors", udtalte Joe Coveney, som er VP for International Corporate Services i OTC Markets Group. "Da nordiske udstedere har et ønske om at øge salgbarheden af deres værdipapirer i USA, spiller kvalificerede rådgivere stadig en vital rolle i forhold til at navigere i de retningslinjer, der er fastsat i vores OTCQX- og OTCQB-regler".

Audun Hoen, som er direktør for Arctic Securities' amerikanske forretning, tilføjede, "Tilbuddet til nordiske børsnoterede virksomheder om en vej ind på det amerikanske investormarked fuldender vores udvalg af andre ydelser indenfor investment banking, som vi i Arctic Group er den førende leverandør af på hjemmemarkedet".

Alle amerikanske og internationale virksomheder skal hyre en OTCQX Sponsor for at få adgang til OTCQX-markedet. Få mere at vide om OTCQX-markedet ved at kontakte Joe Coveney på [email protected].

Om Arctic Securities LLC

Arctic Group er en førende, uafhængig leverandør af finansielle ydelser, som slog dørene op for driftsmæssig aktivitet i august 2007. Arctic Securities LLC har siden 2007 udvidet sit internationale engagement med afdelinger i Oslo, Stockholm, New York, Rio de Janeiro og Houston - altid med sine stærke norske rødder i centrum af det hele. Virksomheden, som har til formål at tilføre værdi og være en foretrukken samtalepartner for kunderne, er 100 % fokuseret på integritet, kvalitet og langvarige relationer, og excellence er et nøgleord i udførelsen af samtlige trin på vejen.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) driver OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market og Pink® Open Market for 10.000 amerikanske og globale værdipapirer. Via OTC Link® ATS og OTC Link ECN forbinder vi et mangfoldigt netværk af børsmæglere/børshandlere, som leverer services inden for likviditet og implementering. Vi gør det nemt for vores investorer at handle via deres selvvalgte børsmægler, og vi gør det muligt for virksomheder at forbedre kvaliteten af de oplysninger, investorerne har til rådighed.

Gå til www.otcmarkets.com for at se mere om, hvordan vi skaber mere informerede og mere effektive markeder.

OTC Link ATS og OTC Link ECN er SEC-regulerede ATS'er (alternative handelssystemer), der drives af OTC Link LLC, som er medlem af FINRA/SIPC.

