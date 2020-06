OTC Markets Group utnämner Søren Brinkmann till sponsor för OTCQX

NEW YORK, 26 juni, 2020 /PRNewswire/ -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM), finansmarknadsaktör för 10 000 amerikanska och globala värdepapper, tillkännagav att Søren Brinkmann, en advokat som representerar advokatbyrån Brinkmann Kronborg Henriksen (BKH Law), har utnämnts till sponsor för OTCQX som representant för Norden.

Søren Brinkmann, som representerar Brinkmann Kronborg Henriksen, är godkänd av OTC Markets Group att agera sponsor för företag som ska börsnoteras påOTCQX:s ochOTCQB:s marknader. Brinkmann Kronborg Henriksen är en av regionens ledande advokatbyråer med expertis inom kapitalmarknadsstrategier.

"OTC Markets Group har glädjen att välkomna Søren Brinkmann till vårt sällskap av kvalificerade OTCQX-sponsorer," sade Joe Coveney, VD, International Corporate Services vid OTC Markets Group. "När offentliga företag i Norden fortsätter att välja OTCQX-marknaden som en kostnadseffektiv lösning för att få tillgång till amerikanska investerare är det viktigt att anlita yrkespersoner med kunskap om de förpliktelser som kommer med OTCQX-reglerna."

För att kvalificera sig för OTCQX-marknaden måste alla amerikanska och internationella företag anställa en OTCQX-sponsor. För vidare information om OTCQX Market , kontakta Joe Coveney på [email protected] .

Om Brinkmann Kronborg Henriksen

Brinkmann Kronborg Henriksen är en dansk advokatbyrå med ett internationellt perspektiv. Byrån biträder danska företag med deras internationella uppdrag samt agerar rådgivare åt utländska företag i ärenden gällande dansk företagsjuridik.

Brinkmann Kronborg Henriksen är medlem i Meritas, ett ledande kvalitetskontrollerat, oberoende nätverk av advokatbyråer som fokuserar på börshandel. Genom Meritas erbjuder Brinkmann Kronborg Henriksen sina klienter kvalitetssäkrad rådgivning i omkring 250 globala marknader av nätverkets nästan 7 500 advokater.

Om OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) agerar i OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market och Pink® Open Market för 10 000 amerikanska and globala värdepapper. Genom OTC Link® ATS och OTC Link ECN sammankopplar vi ett mångsidigt nätverk av börsmäklare som tillhandahåller likviditets- och exekveringstjänster. Vi gör det möjligt för investerare att utan svårighet handla genom den mäklare de väljer och gör det även möjligt för företag att förbättra kvaliteten på informationen som finns tillgänglig för investerare.

För att läsa mer om hur vi skapar bättre informerade och mer kompetenta marknader, gå till www.otcmarkets.com.

OTC Link ATS och OTC Link ECN är SEC-reglerade ATS:er som drivs av OTC Link LLC, medlem FINRA/SIPC.

